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В Центре Гамалеи рассказали, как сочетать прививки от COVID-19 и гриппа
В Центре Гамалеи рассказали, как сочетать прививки от COVID-19 и гриппа - РИА Новости, 21.11.2021
В Центре Гамалеи рассказали, как сочетать прививки от COVID-19 и гриппа
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что оптимально переждать две недели между прививкой от коронавируса и от гриппа, но ограничений РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:59
2021-11-21T19:59
2021-11-21T20:20
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что оптимально переждать две недели между прививкой от коронавируса и от гриппа, но ограничений в одновременном приеме этих вакцин нет.По его словам, в центре провели эксперименты по одновременному введению этих двух вакцин, которые показали значительное усиление эффективности вакцины о гриппа."В этом смысле нету никаких ограничений для применения, но есть формальная сторона, связанная с безопасностью. И вот для того чтобы определить безопасность, то все эти сочетания по-хорошему надо… проверять в клинических исследованиях. Поскольку не всегда хватает времени просто, чтобы проверить все сочетания в отношении всех вакцин, это пока не сделано, но в настоящий момент достаточно выждать две недели", - рассказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.По словам эксперта, этот срок связан с первичными воспалительными реакциями, которые за две недели проходят полностью.
https://ria.ru/20211117/gripp-1759519349.html
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вакцины, общество, вакцинация, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, денис логунов
19:59 21.11.2021 (обновлено: 20:20 21.11.2021)
В Центре Гамалеи рассказали, как сочетать прививки от COVID-19 и гриппа
Замглавы Центра Гамалеи Логунов: ограничений на применение вакцин от COVID-19 и гриппа нет