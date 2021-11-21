https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075102.html
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19
Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:54
2021-11-21T19:54
2021-11-21T20:15
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_0:119:3253:1949_1920x0_80_0_0_d7920f64c59bdf3326960f4d0443d03b.jpg
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Да, совершенно верно, полгода, причём у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода (нужна ревакцинация - ред.) в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502370_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_c4d837aaf26af30f90d01c6fa18f1efa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:54 21.11.2021 (обновлено: 20:15 21.11.2021)
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19
Замглавы Центра имени Гамелеи Логунов рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19