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https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075102.html
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19
Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:54
2021-11-21T20:15
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Да, совершенно верно, полгода, причём у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода (нужна ревакцинация - ред.) в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:54 21.11.2021 (обновлено: 20:15 21.11.2021)
 
Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19

Замглавы Центра имени Гамелеи Логунов рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник готовит шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
"Да, совершенно верно, полгода, причём у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода (нужна ревакцинация - ред.) в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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