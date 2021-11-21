https://ria.ru/20211121/vaktsinatsiya-1760075102.html

Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19

Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Замглавы Центра Гамелеи рассказал о сроках для ревакцинации от COVID-19

Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:54

2021-11-21T19:54

2021-11-21T20:15

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Ревакцинация от COVID-19 при неблагоприятных эпидусловиях рекомендована через полгода, а в условиях, когда нет пандемического подъема - через год, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Да, совершенно верно, полгода, причём у нас прописано, я считаю, очень правильно, в наших методических рекомендациях, что через полгода (нужна ревакцинация - ред.) в неблагоприятных эпидусловиях – неблагоприятные условия определяет Роспотребнадзор и главный санитарный врач, – а в условиях, когда у нас нет такого большого пандемического, эпидемического подъёма, вакцинация возможна и будет рекомендована раз в год", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211120/volna-1759919794.html

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