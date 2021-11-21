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Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19
Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19
Снижение эффективности вакцинации от COVID-19 наступает через шесть-восемь месяцев, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:41
2021-11-21T19:41
2021-11-21T19:55
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Снижение эффективности вакцинации от COVID-19 наступает через шесть-восемь месяцев, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
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вакцинация, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, общество, владимир путин, здоровье - общество, денис логунов
19:41 21.11.2021 (обновлено: 19:55 21.11.2021)
Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19
Замглавы центра Гамалеи Логунов: эффективность вакцинации снижается через шесть месяцев