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Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19

Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Центр Гамалеи назвал сроки снижения эффективности вакцинации от COVID-19

Снижение эффективности вакцинации от COVID-19 наступает через шесть-восемь месяцев, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T19:41

2021-11-21T19:41

2021-11-21T19:55

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Снижение эффективности вакцинации от COVID-19 наступает через шесть-восемь месяцев, заявил заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов."Мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через шесть-восемь месяцев после первого применения", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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