https://ria.ru/20211121/turkmeniya-1760020333.html
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами - РИА Новости, 21.11.2021
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:39
2021-11-21T08:39
2021-11-21T08:39
в мире
ашхабад
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
каспийское море
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АШХАБАД, 21 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок Ашхабада, где занимались физкультурой и спортом, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение."Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта", - отмечает ТВ.После выполнения физических упражнений президент Туркмении, члены правительства и главы силовых ведомств разделились на команды и сыграли в мини-футбол.Неделю назад руководство страны в этом же составе занималось физкультурой и играло в мини-футбол в спорткомплексе в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) на туркменском побережье Каспийского моря.
https://ria.ru/20211111/turkmeniya-1758497808.html
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в мире, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, каспийское море
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами и силовиками