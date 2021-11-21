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Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами - РИА Новости, 21.11.2021
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:39
2021-11-21T08:39
в мире
ашхабад
туркмения
гурбангулы бердымухамедов
каспийское море
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АШХАБАД, 21 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок Ашхабада, где занимались физкультурой и спортом, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение."Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта", - отмечает ТВ.После выполнения физических упражнений президент Туркмении, члены правительства и главы силовых ведомств разделились на команды и сыграли в мини-футбол.Неделю назад руководство страны в этом же составе занималось физкультурой и играло в мини-футбол в спорткомплексе в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) на туркменском побережье Каспийского моря.
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ашхабад
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в мире, ашхабад, туркмения, гурбангулы бердымухамедов, каспийское море
08:39 21.11.2021
 
Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами

Президент Туркмении сыграл в мини-футбол с вице-премьерами и силовиками

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов
Президент, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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АШХАБАД, 21 ноя - РИА Новости. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, вице-премьеры и главы военных и правоохранительных ведомств страны в субботу посетили Олимпийский городок Ашхабада, где занимались физкультурой и спортом, сообщает в воскресенье Туркменское телевидение.
"Наш дорогой Аркадаг (Покровитель) рано утром, следуя своей обычной привычке, в столичном Олимпийском городке сделал утреннюю физзарядку и занимался различными видами спорта", - отмечает ТВ.
После выполнения физических упражнений президент Туркмении, члены правительства и главы силовых ведомств разделились на команды и сыграли в мини-футбол.
Неделю назад руководство страны в этом же составе занималось физкультурой и играло в мини-футбол в спорткомплексе в городе Туркменбаши (бывший Красноводск) на туркменском побережье Каспийского моря.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 08:28
Президент Туркмении продемонстрировал навыки стрельбы из пистолета
 
В миреАшхабадТуркменияГурбангулы БердымухамедовКаспийское море
 
 
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