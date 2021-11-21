https://ria.ru/20211121/transport-1760031148.html

Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД

Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД - РИА Новости, 21.11.2021

Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД

За два года работы МЦД перевезли 309 миллионов пассажиров, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:16

2021-11-21T11:16

2021-11-21T11:16

общество

москва

максим ликсутов

московское центральное кольцо (мцк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727859051_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e8f0248777979cc7268782717cff6968.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За два года работы МЦД перевезли 309 миллионов пассажиров, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."За два года МЦД перевезли уже более 309 млн пассажиров, из них D1 – 136 млн, а D2 – 173 млн человек. При этом за второй год работы D1 и D2 перевезли около 168 млн пассажиров, что на 27 млн больше, чем за первый год. Это еще раз доказывает, что проект был необходим городу и Московскому региону в целом, а линии D1 и D2 стали востребованными новыми транспортными артериями для ежедневных поездок по столице и области", - отметил Ликсутов.По его словам, движение по МЦД было запущено 21 ноября 2019 года. Диаметры кардинально изменили отношение пассажиров к железнодорожному транспорту, сделав его внутригородским. МЦД стали полноценным аналогом метро и МЦК, позволив сотням тысяч жителей Московской агломерации поменять транспортные привычки."При этом пассажиропоток на МЦД постоянно растет, даже после пандеймийных ограничений он восстановился здесь быстрее, чем на другом транспорте", - добавил заммэра.

https://realty.ria.ru/20211020/mtsd-1755461871.html

https://ria.ru/20210821/mtsd4-1746670229.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)