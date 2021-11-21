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Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД
Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД - РИА Новости, 21.11.2021
Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД
За два года работы МЦД перевезли 309 миллионов пассажиров, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:16
2021-11-21T11:16
общество
москва
максим ликсутов
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За два года работы МЦД перевезли 309 миллионов пассажиров, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."За два года МЦД перевезли уже более 309 млн пассажиров, из них D1 – 136 млн, а D2 – 173 млн человек. При этом за второй год работы D1 и D2 перевезли около 168 млн пассажиров, что на 27 млн больше, чем за первый год. Это еще раз доказывает, что проект был необходим городу и Московскому региону в целом, а линии D1 и D2 стали востребованными новыми транспортными артериями для ежедневных поездок по столице и области", - отметил Ликсутов.По его словам, движение по МЦД было запущено 21 ноября 2019 года. Диаметры кардинально изменили отношение пассажиров к железнодорожному транспорту, сделав его внутригородским. МЦД стали полноценным аналогом метро и МЦК, позволив сотням тысяч жителей Московской агломерации поменять транспортные привычки."При этом пассажиропоток на МЦД постоянно растет, даже после пандеймийных ограничений он восстановился здесь быстрее, чем на другом транспорте", - добавил заммэра.
https://realty.ria.ru/20211020/mtsd-1755461871.html
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общество, москва, максим ликсутов , московское центральное кольцо (мцк)
11:16 21.11.2021
 
Заммэра Ликсутов рассказал о двух годах работы МЦД

Заммэра Ликсутов рассказал, что МЦД за два года работы перевезли 309 миллионов пассажиров

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкРеконструкция участка МЦД-2 от станции "Каланчевская" до Курского вокзала
Реконструкция участка МЦД-2 от станции Каланчевская до Курского вокзала - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За два года работы МЦД перевезли 309 миллионов пассажиров, сообщил журналистам в воскресенье заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"За два года МЦД перевезли уже более 309 млн пассажиров, из них D1 – 136 млн, а D2 – 173 млн человек. При этом за второй год работы D1 и D2 перевезли около 168 млн пассажиров, что на 27 млн больше, чем за первый год. Это еще раз доказывает, что проект был необходим городу и Московскому региону в целом, а линии D1 и D2 стали востребованными новыми транспортными артериями для ежедневных поездок по столице и области", - отметил Ликсутов.
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По его словам, движение по МЦД было запущено 21 ноября 2019 года. Диаметры кардинально изменили отношение пассажиров к железнодорожному транспорту, сделав его внутригородским. МЦД стали полноценным аналогом метро и МЦК, позволив сотням тысяч жителей Московской агломерации поменять транспортные привычки.
"При этом пассажиропоток на МЦД постоянно растет, даже после пандеймийных ограничений он восстановился здесь быстрее, чем на другом транспорте", - добавил заммэра.
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ОбществоМоскваМаксим ЛиксутовМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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