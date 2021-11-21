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В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов
В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов - РИА Новости, 21.11.2021
В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов
Рост числа очагов военно-политической нестабильности вблизи границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов, заявил заместитель... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:03
2021-11-21T17:03
безопасность
совет безопасности рф
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост числа очагов военно-политической нестабильности вблизи границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора. Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По словам Гребенкина, за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 — за участие в террористической деятельности. "Кроме того, на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысячам иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций", - добавил он.На приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тысяч различных боеприпасов, отметил замсекретаря Совбеза РФ."Среди других угроз следует отметить попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей. Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств", - добавил Гребенкин.
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безопасность, совет безопасности рф, александр гребенкин, россия
17:03 21.11.2021
 
В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов

Замглавы Совбеза Гребенкин заявил о рисках проникновения в Россию террористов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рост числа очагов военно-политической нестабильности вблизи границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
"Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора. Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
По словам Гребенкина, за три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тысяч лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 — за участие в террористической деятельности. "Кроме того, на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тысячам иностранных граждан, обоснованно подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций", - добавил он.
На приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тысяч различных боеприпасов, отметил замсекретаря Совбеза РФ.
"Среди других угроз следует отметить попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей. Только в этом году из незаконного оборота изъято свыше 800 тонн водных биоресурсов и продукции из них. Задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств", - добавил Гребенкин.
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