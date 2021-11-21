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Возраст не помеха: три привычки, продлевающие жизнь
Названы три повседневные привычки, продлевающие жизнь - РИА Новости, 21.11.2021
Возраст не помеха: три привычки, продлевающие жизнь
Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения, пишет британская газета Daily Express... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:21
2021-11-21T13:49
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения, пишет британская газета Daily Express. Авторы материала рассказали о трех важных и при этом простых действиях, которые помогут справиться с возрастными изменениями организма.Журналисты указали, что важно следить за потреблением сахара. Так, исследователи обнаружили, что из-за богатой сахаром диеты плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти."Высокое потребление сахара положительно коррелирует с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья", — утверждают авторы издания.Следующая привычка, способная замедлить процесс старения, — прием ресвератрола. Ссылаясь на доктора Дэвида Синклера, автора книги "Продолжительность жизни: почему мы стареем, хотя это вовсе не обязательно", журналисты советуют принимать по тысяче миллиграммов этого антиоксиданта, содержащегося в красном вине и некоторых других продуктах.Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения и усиливает выживаемость клеток. Это свойство было замечено на дрожжах и затем мышах: у них природный фитоалексин запускал "ген долголетия", известный как SIRT1. Ресвератрол приносит и другую пользу здоровью: защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину.Третий фактор — прием витамина D3. Исследования показали, что его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, а низкая концентрация коррелирует со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекций, а также снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, гипертонией, диабетом второго типа.Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Но с октября по начало марта световой день становится слишком коротким, поэтому нужна дополнительная доза D3, согласованная с врачом.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
11:21 21.11.2021 (обновлено: 13:49 21.11.2021)
 
Названы три повседневные привычки, продлевающие жизнь

Daily Express: витамин D, ресвератрол и снижение потребления сахара помогут жить дольше

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения, пишет британская газета Daily Express. Авторы материала рассказали о трех важных и при этом простых действиях, которые помогут справиться с возрастными изменениями организма.
Журналисты указали, что важно следить за потреблением сахара. Так, исследователи обнаружили, что из-за богатой сахаром диеты плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти.
"Высокое потребление сахара положительно коррелирует с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья", — утверждают авторы издания.
Следующая привычка, способная замедлить процесс старения, — прием ресвератрола. Ссылаясь на доктора Дэвида Синклера, автора книги "Продолжительность жизни: почему мы стареем, хотя это вовсе не обязательно", журналисты советуют принимать по тысяче миллиграммов этого антиоксиданта, содержащегося в красном вине и некоторых других продуктах.
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Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения и усиливает выживаемость клеток. Это свойство было замечено на дрожжах и затем мышах: у них природный фитоалексин запускал "ген долголетия", известный как SIRT1. Ресвератрол приносит и другую пользу здоровью: защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину.
Третий фактор — прием витамина D3. Исследования показали, что его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, а низкая концентрация коррелирует со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекций, а также снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, гипертонией, диабетом второго типа.
Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Но с октября по начало марта световой день становится слишком коротким, поэтому нужна дополнительная доза D3, согласованная с врачом.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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