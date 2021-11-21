https://ria.ru/20211121/starenie-1760031690.html

Возраст не помеха: три привычки, продлевающие жизнь

Названы три повседневные привычки, продлевающие жизнь - РИА Новости, 21.11.2021

Возраст не помеха: три привычки, продлевающие жизнь

Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения, пишет британская газета Daily Express... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:21

2021-11-21T11:21

2021-11-21T13:49

здоровье - общество

здоровье

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Залог долголетия — элементарные повседневные привычки, которые либо ускоряют, либо, наоборот, тормозят процесс старения, пишет британская газета Daily Express. Авторы материала рассказали о трех важных и при этом простых действиях, которые помогут справиться с возрастными изменениями организма.Журналисты указали, что важно следить за потреблением сахара. Так, исследователи обнаружили, что из-за богатой сахаром диеты плодовые мухи живут меньше и более склонны к преждевременной смерти."Высокое потребление сахара положительно коррелирует с возрастными болезнями вроде диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому снижение содержания сахара в рационе поможет замедлить старение, предотвратит нарушения метаболизма и улучшит общее состояние здоровья", — утверждают авторы издания.Следующая привычка, способная замедлить процесс старения, — прием ресвератрола. Ссылаясь на доктора Дэвида Синклера, автора книги "Продолжительность жизни: почему мы стареем, хотя это вовсе не обязательно", журналисты советуют принимать по тысяче миллиграммов этого антиоксиданта, содержащегося в красном вине и некоторых других продуктах.Ресвератрол считается естественным помощником замедления процесса старения и усиливает выживаемость клеток. Это свойство было замечено на дрожжах и затем мышах: у них природный фитоалексин запускал "ген долголетия", известный как SIRT1. Ресвератрол приносит и другую пользу здоровью: защищает от гипертонии, сердечных заболеваний, ожирения и повышенной чувствительности к инсулину.Третий фактор — прием витамина D3. Исследования показали, что его уровень в организме обратно пропорционален риску смерти, а низкая концентрация коррелирует со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и инфекций, а также снижением когнитивных функций, депрессией, остеопорозом, гипертонией, диабетом второго типа.Организм вырабатывает витамин D на открытом воздухе при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Но с октября по начало марта световой день становится слишком коротким, поэтому нужна дополнительная доза D3, согласованная с врачом.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211119/insult-1759856466.html

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