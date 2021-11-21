https://ria.ru/20211121/soglashenie-1760054471.html
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение - РИА Новости, 21.11.2021
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:15
2021-11-21T16:15
2021-11-21T16:15
в мире
хартум (город)
судан
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок подписали политическое соглашение, предусматривающее его возвращение на пост.Церемонию подписания соглашения в эти минуты из Дворце Республики – резиденции суданских лидеров в Хартуме – транслирует государственное телевидение страны.Соглашение предусматривает отмену решения об отстранении Хамдока с должности премьер-министра.В воскресенье утром СМИ со ссылкой на источники сообщили, что что суданские военные и отстраненный от власти Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов. Документ также предусматривает освобождение всех политзаключенных.Позже стало известно, что суданская армия сняла все ограничения на передвижения с Хамдока.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html
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в мире, хартум (город), судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
Военный лидер Судана и отстраненный премьер подписали соглашение
Военный лидер Судана аль-Бурхан и отстраненный премьер Хамдок подписали политсоглашение