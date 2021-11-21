https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html

Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе

Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе - РИА Новости, 21.11.2021

Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T15:12

2021-11-21T15:12

2021-11-21T15:12

в мире

африка

франция

дмитрий песков

мид франции‎

александр лукашенко

жан-ив ле дриан

россия

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.Президенты Франции и России 15 ноября провели телефонный разговор. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон и Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе."У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Минск - ред.) - дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявлял ранее, что для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии, надо продолжать контакты Минска с ЕС.

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франция

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-21T15:12 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, африка, франция, дмитрий песков, мид франции‎, александр лукашенко, жан-ив ле дриан, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии