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Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе
Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе - РИА Новости, 21.11.2021
Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:12
2021-11-21T15:12
в мире
африка
франция
дмитрий песков
мид франции‎
александр лукашенко
жан-ив ле дриан
россия
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.Президенты Франции и России 15 ноября провели телефонный разговор. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон и Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе."У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Минск - ред.) - дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявлял ранее, что для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии, надо продолжать контакты Минска с ЕС.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, африка, франция, дмитрий песков, мид франции‎, александр лукашенко, жан-ив ле дриан, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:12 21.11.2021
 
Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе

Глава МИД Франции Ле Дриан призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает, что президент России Владимир Путин вмешается в ситуацию с мигрантами на границе с Белоруссией и окажет давление на Минск.
Президенты Франции и России 15 ноября провели телефонный разговор. Как сообщал Елисейский дворец, Макрон и Путин договорились работать вместе для снижения уровня миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
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"У Путина тесные связи с Лукашенко, у него должны быть способы реагировать, оказать давление (на Минск - ред.) - дипломатическое или, возможно, другое, поскольку страны связывает и история, и соседство, и экономическое сотрудничество, и политическое … Президент Путин обещал вмешаться в ситуацию, надеюсь, что он это сделает", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции RTL.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, в основном курдов, который насчитывал более 2 тысяч человек. В этот понедельник беженцы перебрались непосредственно в пункт пропуска на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее пресекли польские силовики с помощью спецсредств.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков заявлял ранее, что для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии, надо продолжать контакты Минска с ЕС.
 
В миреАфрикаФранцияДмитрий ПесковМИД Франции‎Александр ЛукашенкоЖан-Ив Ле ДрианРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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