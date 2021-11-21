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"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации
"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации - РИА Новости, 21.11.2021
"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации
"Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций финансовые результаты деятельности госкорпорации. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:26
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экономика
роснано
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций финансовые результаты деятельности госкорпорации.Пресс-служба отметила, что компания продолжит "открытый и конструктивный диалог" с кредиторами. Информации о конкретных шагах пока нет, ее расскажут заинтересованным сторонам "по мере появления юридической возможности" формировать параметры изменения обязательств.С пятницы Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. По пяти из них компания компания должна выплатить полугодовой или квартальный доход по купонам.В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года компания указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.
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экономика, роснано, московская биржа, россия
09:26 21.11.2021 (обновлено: 10:48 21.11.2021)
 
"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации

"Роснано" провело встречу с кредиторами по возможным сценариям реструктуризации

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВывеска компании "Роснано" у входа в здание офиса в Москве
Вывеска компании Роснано у входа в здание офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций финансовые результаты деятельности госкорпорации.
"Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", — говорится в ее заявлении.
Пресс-служба отметила, что компания продолжит "открытый и конструктивный диалог" с кредиторами. Информации о конкретных шагах пока нет, ее расскажут заинтересованным сторонам "по мере появления юридической возможности" формировать параметры изменения обязательств.
С пятницы Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. По пяти из них компания компания должна выплатить полугодовой или квартальный доход по купонам.
В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года компания указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.
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