https://ria.ru/20211121/rosnano-1760022332.html

"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации

"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации - РИА Новости, 21.11.2021

"Роснано" обсудило с кредиторами возможные сценарии реструктуризации

"Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций финансовые результаты деятельности госкорпорации. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:26

2021-11-21T09:26

2021-11-21T10:48

экономика

роснано

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155042/16/1550421610_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d4112f5ad8f7ebd794048a5c68a731d.jpg

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. "Роснано" обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций финансовые результаты деятельности госкорпорации.Пресс-служба отметила, что компания продолжит "открытый и конструктивный диалог" с кредиторами. Информации о конкретных шагах пока нет, ее расскажут заинтересованным сторонам "по мере появления юридической возможности" формировать параметры изменения обязательств.С пятницы Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций "Роснано" — тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. По пяти из них компания компания должна выплатить полугодовой или квартальный доход по купонам.В финансовой отчетности за первое полугодие 2021 года компания указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера — государства и допустила, что не сможет обслуживать долг.

https://ria.ru/20201209/chubays-1588385551.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, роснано, московская биржа, россия