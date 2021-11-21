https://ria.ru/20211121/rogozin-1760013294.html

Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие

Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие - РИА Новости, 21.11.2021

Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие

Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие, об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". РИА Новости, 21.11.2021

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2021-11-21T02:04

сша

сергей шойгу

дмитрий рогозин

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие, об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Глава "Роскосмоса" отметил, что в текущих реалиях Россия должна иметь возможность защищать себя в космосе, поэтому противоспутниковое оружие — необходимая вещь. Он добавил, что "Роскосмос" отслеживает осколки спутника "Целина-Д", они не представляют опасности для Международной космической станции (МКС).В Минобороны ранее сообщили, что Россия 15 ноября успешно провела испытания, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д".В ведомстве назвали "лицемерными" обвинения Запада в создании угрозы для МКС. Военные уточнили, что США должно быть "доподлинно известно", что фрагменты спутника "Целина-Д" по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов.Министр обороны Сергей Шойгу во вторник также заявил, что никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся при испытании противоспутниковой системы фрагменты старого спутника не представляют. Он подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы.

https://ria.ru/20211120/nositeli-1760003456.html

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сша, сергей шойгу, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия