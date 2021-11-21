https://ria.ru/20211121/reb-1760068808.html

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Донбассе

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Донбассе - РИА Новости, 21.11.2021

В ЛНР заявили, что зафиксировали работу украинских станций РЭБ в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T18:50

2021-11-21T18:50

2021-11-21T18:54

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков в районе пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.В ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение вооружения, запрещенного минскими договоренностями."В районе населенных пунктов Попасная, Врубовка, Луганское, Светлодарск и Новозвановка мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ", - сказал журналистам представитель пресс-службы.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211121/vtorzhenie-1760055474.html

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в мире, киев, луганская народная республика, донбасс, обсе, ситуация в днр и лнр