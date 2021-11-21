https://ria.ru/20211121/putin-1760072593.html
Аргентина и Сан-Марино оценили "Спутник Лайт", заявил Центр Гамалеи
Аргентина и Сан-Марино оценили "Спутник Лайт", заявил Центр Гамалеи - РИА Новости, 21.11.2021
Аргентина и Сан-Марино оценили "Спутник Лайт", заявил Центр Гамалеи
Аргентина заявила об эффективности вакцины "Спутник Лайт" в 78%, Сан-Марино - около 80% против штамма "дельта", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T19:34
2021-11-21T19:34
2021-11-21T20:47
владимир путин
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
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денис логунов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Аргентина заявила об эффективности вакцины "Спутник Лайт" в 78%, Сан-Марино - около 80% против штамма "дельта", заявил замглавы центра Гамалеи Денис Логунов."В настоящий момент главная информация у нас получена из Аргентины, также независимая информация получена по Сан-Марино. Мы определили с помощью наших аргентинских коллег, что эффективность "Спутника Лайт" в Аргентине составила 78%, но там не было штамма "дельта", эффективность в отношении штамма "дельта", мы это уже можем считать по Сан-Марино, порядка 80%, там где-то 78, в зависимости от выборок анализируемых. Но можем точно говорить, что около 80%, и это с учетом того, что это не немедленная эффективность, а спустя пять месяцев", - сказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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владимир путин, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, сан-марино, аргентина, коронавирус covid-19, денис логунов, вакцина "спутник лайт"
19:34 21.11.2021 (обновлено: 20:47 21.11.2021)
Аргентина и Сан-Марино оценили "Спутник Лайт", заявил Центр Гамалеи
Центр Гамалеи рассказал, как Аргентина и Сан-Марино оценили эффективность "Спутник Лайт"