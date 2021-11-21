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Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2021
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:41
2021-11-21T09:41
общество
владимир путин
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", -&nbsp; говорится в сообщении.Путин также отметил, что на протяжении многих лет ФНС проводит большую работу по совершенствованию отечественной налоговой системы и реализации госполитики в сфере контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах.Российский лидер подчеркнул, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, мирового опыта и собственных современных подходов ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития."Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210923/nalog-1751438545.html
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общество, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
09:41 21.11.2021
 
Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин заявил, что ФНС обеспечивает комфортные условия при уплате налогов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021
Президент РФ Владимир Путин на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021 - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", -  говорится в сообщении.
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Путин также отметил, что на протяжении многих лет ФНС проводит большую работу по совершенствованию отечественной налоговой системы и реализации госполитики в сфере контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах.
Российский лидер подчеркнул, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, мирового опыта и собственных современных подходов ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития.
"Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавляется в сообщении.
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ОбществоВладимир ПутинФедеральная налоговая служба (ФНС России)Россия
 
 
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