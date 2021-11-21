https://ria.ru/20211121/putin-1760023828.html

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2021

Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:41

2021-11-21T09:41

2021-11-21T09:41

общество

владимир путин

федеральная налоговая служба (фнс россии)

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."От вашего профессионализма, ответственного отношения к делу напрямую зависят устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного предпринимательского климата, комфортных условий для граждан и бизнеса при уплате налогов", - говорится в сообщении.Путин также отметил, что на протяжении многих лет ФНС проводит большую работу по совершенствованию отечественной налоговой системы и реализации госполитики в сфере контроля за соблюдением законодательства РФ о налогах и сборах.Российский лидер подчеркнул, что благодаря широкому внедрению новейших технологий, мирового опыта и собственных современных подходов ФНС смогла укрепить единую налоговую систему страны, обеспечила качественную модернизацию законодательства, которое стало более эффективно отвечать вызовам времени и национальным целям развития."Уверен, что вы и впредь будете достойно выполнять возложенные на вас обязанности в интересах Отечества. Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210923/nalog-1751438545.html

https://ria.ru/20210908/nalog-1749134556.html

россия

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общество, владимир путин, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия