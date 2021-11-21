Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/proisshestvie-1760040750.html
Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками
Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками - РИА Новости, 21.11.2021
Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками
Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:27
2021-11-21T17:56
происшествия
солнечногорск
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760063138_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_d2dd817e08747d4f3a74337d6d9912ea.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. После чего мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, убил ее и поджег дом. Найдя ружьё, он вернулся к дому сожительницы и начал стрелять по дверям, требуя от женщины выйти к нему. Женщина и ее родственники смогли укрыться и вызвать правоохранителей.Она добавила, что сейчас на месте работают следовали и криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. "После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части", - подчеркнула Врадий.Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Солнечногорске.
https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html
https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html
солнечногорск
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760063138_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_a6fd578180b1383609270a42278bfd47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия
13:27 21.11.2021 (обновлено: 17:56 21.11.2021)
 
Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками

Житель Солнечногорска после пьяной ссоры обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками

© Фото : СУСК России по Московской областиВ Солнечногорске 53- летний местный житель, устроил перестрелку с полицией
В Солнечногорске 53- летний местный житель, устроил перестрелку с полицией - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Фото : СУСК России по Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 05:28
В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
По данным следствия, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. После чего мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, убил ее и поджег дом. Найдя ружьё, он вернулся к дому сожительницы и начал стрелять по дверям, требуя от женщины выйти к нему. Женщина и ее родственники смогли укрыться и вызвать правоохранителей.
"Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", - добавила Врадий.
Она добавила, что сейчас на месте работают следовали и криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. "После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части", - подчеркнула Врадий.
Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Солнечногорске.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:22Распространение коронавируса
СК предъявил обвинение мужчине, обстрелявшему больницу на Урале
 
ПроисшествияСолнечногорскМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Ольга ВрадийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января