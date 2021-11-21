https://ria.ru/20211121/proisshestvie-1760040750.html

Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками

Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками - РИА Новости, 21.11.2021

Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками

Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:27

2021-11-21T13:27

2021-11-21T17:56

происшествия

солнечногорск

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий."Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. После чего мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, убил ее и поджег дом. Найдя ружьё, он вернулся к дому сожительницы и начал стрелять по дверям, требуя от женщины выйти к нему. Женщина и ее родственники смогли укрыться и вызвать правоохранителей.Она добавила, что сейчас на месте работают следовали и криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. "После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части", - подчеркнула Врадий.Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Солнечногорске.

https://ria.ru/20211112/spassk-dalniy-1758679353.html

https://ria.ru/20211110/obvinenie-1758399572.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, солнечногорск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий, россия