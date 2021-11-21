13:27 21.11.2021 (обновлено: 17:56 21.11.2021)
Житель Солнечногорска обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками
Житель Солнечногорска после пьяной ссоры обстрелял дом и погиб в перестрелке с силовиками
© Фото : СУСК России по Московской областиВ Солнечногорске 53- летний местный житель, устроил перестрелку с полицией
© Фото : СУСК России по Московской области
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Житель Солнечногорска из-за пьяной ссоры с сожительницей, предположительно, убил свою мать, а затем устроил перестрелку с силовиками, он ликвидирован, возбуждено дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)", - сказала она.
12 ноября, 05:28В Приморском крае неизвестные обстреляли несколько автобусов
По данным следствия, ночью 21 ноября в частном доме в Солнечногорске во время распития спиртного между подозреваемым и его сожительницей произошла ссора. После чего мужчина направился в дом к своей матери, где, предположительно, убил ее и поджег дом. Найдя ружьё, он вернулся к дому сожительницы и начал стрелять по дверям, требуя от женщины выйти к нему. Женщина и ее родственники смогли укрыться и вызвать правоохранителей.
"Прибывшему по вызову наряду ГУ Росгвардии по Московской области мужчина оказал сопротивление и стал производить выстрелы в сторону сотрудников. После чего он попытался скрыться, продолжая при этом производить выстрелы в сторону сотрудников. В результате по мужчине был открыт ответный огонь, в процессе чего он был смертельно ранен", - добавила Врадий.
Она добавила, что сейчас на месте работают следовали и криминалисты. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, баллистической и пожарно-технической. "После установления причины смерти пенсионерки будет дана оценка действиям подозреваемого и в этой части", - подчеркнула Врадий.
Прокуратура Московской области сообщила, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь правоохранителей в Солнечногорске.