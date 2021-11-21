https://ria.ru/20211121/pogoda-1760026405.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.11.2021

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха составит 3 градуса тепла,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:09

2021-11-21T10:09

2021-11-21T10:09

общество

московская область (подмосковье)

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха составит 3 градуса тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится теплым сектором Североатлантического циклона. Небо будет хмуриться, но с просветами. Не обойдется без незначительных осадков... дождь, мокрый снег, но очень слабые... Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. В столице плюс 1-3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 731 миллиметр ртутного столба.

https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец