https://ria.ru/20211121/pogoda-1760026405.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 21.11.2021
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха составит 3 градуса тепла,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:09
2021-11-21T10:09
2021-11-21T10:09
общество
московская область (подмосковье)
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Низкое атмосферное давление и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются в Москве в воскресенье, температура воздуха составит 3 градуса тепла, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода на сегодня обусловится теплым сектором Североатлантического циклона. Небо будет хмуриться, но с просветами. Не обойдется без незначительных осадков... дождь, мокрый снег, но очень слабые... Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшие осадки, ветер западной четверти, 4-9 метров в секунду. В столице плюс 1-3, в Подмосковье минус 1 - плюс 4", - рассказал Тишковец.По его словам, атмосферное давление будет меняться мало и составит 731 миллиметр ртутного столба.
https://ria.ru/20211118/pogoda-1759561042.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, евгений тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
В Москве в воскресенье ожидают низкое атмосферное давление и мокрый снег