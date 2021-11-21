https://ria.ru/20211121/podmoskove-1760010955.html
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2021
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
Следственный комитет незамедлительно организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между несовершеннолетними в Московской области,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T00:30
2021-11-21T00:30
2021-11-21T00:36
происшествия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет незамедлительно организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между несовершеннолетними в Московской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 13 ноября в подмосковном Пушкине двое молодых людей избили 17-летнего подростка."По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении.Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, драка произошла в подмосковном Пушкино. Согласно кадрам, в потасовке участвовало более 10 юношей. При этом одного молодого человека, повалив на землю, били сразу несколько, другие - снимали происходящее на телефон.
https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759707076.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
00:30 21.11.2021 (обновлено: 00:36 21.11.2021)
СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
Следственный комитет проверит информацию о драке подростков в подмосковном Пушкине