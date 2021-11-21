https://ria.ru/20211121/podmoskove-1760010955.html

СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье - РИА Новости, 21.11.2021

СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье

Следственный комитет незамедлительно организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между несовершеннолетними в Московской области,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T00:30

2021-11-21T00:30

2021-11-21T00:36

происшествия

московская область (подмосковье)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Следственный комитет незамедлительно организовал проверку после появления в социальных сетях информации о драке между несовершеннолетними в Московской области, сообщается на сайте СК РФ.По данным ведомства, 13 ноября в подмосковном Пушкине двое молодых людей избили 17-летнего подростка."По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка", - говорится в сообщении.Добавляется, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.Судя по видео, которое распространилось в соцсетях, драка произошла в подмосковном Пушкино. Согласно кадрам, в потасовке участвовало более 10 юношей. При этом одного молодого человека, повалив на землю, били сразу несколько, другие - снимали происходящее на телефон.

https://ria.ru/20211118/zaderzhanie-1759707076.html

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия