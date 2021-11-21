https://ria.ru/20211121/pensiya-1760030814.html

Правительство выделит деньги на социальные доплаты пенсионерам

Правительство выделит деньги на социальные доплаты пенсионерам - РИА Новости, 21.11.2021

Правительство выделит деньги на социальные доплаты пенсионерам

Правительство России предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 21.11.2021

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2021-11-21T11:12

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новосибирская область

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Правительство России предоставит регионам более 1,1 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям, сообщила пресс-служба кабмина.Деньги получат 15 субъектов, где увеличилось число получателей надбавок. В частности, речь идет о Бурятии, Карелии, Якутии, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Амурской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской и Новосибирской областях. "Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказали в кабинете министров. Власти напомнили, что россияне, получающие пенсию, могут претендовать на надбавку, если общая сумма денежных выплат ниже регионального прожиточного минимума для этой категории граждан. Ранее Владимир Путин поручил сохранить индексацию пенсий выше инфляции. Президент отметил, что власти "строго выдерживали это правило" с 2019 года и сейчас "с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно".

https://ria.ru/20211028/pensii-1756652125.html

https://ria.ru/20211007/pensiya-1753467807.html

забайкальский край

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общество, забайкальский край, новосибирская область, михаил мишустин, россия