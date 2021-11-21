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В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья

В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья - РИА Новости, 21.11.2021

В Ростовской области проверят мясо, которым могла отравиться семья

Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое, по одной из версий, могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:19

2021-11-21T21:19

2021-11-21T21:19

происшествия

ростовская область

октябрьский район

здоровье - общество

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 ноя - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты отобрали пробы домашнего мяса, которое, по одной из версий, могло стать причиной отравления семьи в Октябрьском районе Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее представитель СУСК по региону сообщил, что в воскресенье в приемной семье в станице Бессергеневской скончались две девочки семи и восьми лет. Еще два ребенка из этой семьи и их родители попали в реанимацию "с признаками отравления неустановленным веществом"."Причины отравления выясняются. Специалисты отобрали пробы, в том числе домашнего мяса, которое сегодня ела вся семья", - сказал собеседник агентства.По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК РФ.

https://ria.ru/20211120/mladenets-1759996669.html

ростовская область

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происшествия, ростовская область, октябрьский район, здоровье - общество, россия