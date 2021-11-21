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Синоптик рассказал о выпавших в Москве в субботу осадках

Синоптик рассказал о выпавших в Москве в субботу осадках - РИА Новости, 21.11.2021

Синоптик рассказал о выпавших в Москве в субботу осадках

В Москве за субботу выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы, они стали одними из сильнейших за последние 73 года, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:39

2021-11-21T10:39

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Москве за субботу выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы, они стали одними из сильнейших за последние 73 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он отметил, что 20 ноября в столичном регионе ознаменовалось сложными погодными условиями. Прохождение североатлантического циклона сопровождалось аномальными осадками, штормовым ветром, рекордно низким атмосферным давлением и формированием снежного покрова."Так, за субботу в Москве выпало 11 мм осадков, что составляет 20% от месячной нормы. В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Ново-Иерусалиме - 13 мм. Согласно метеостатистике, такие аномальные осадки в этот день наблюдаются крайне редко, и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ, с 1948 года, лишь в 1954 году - 13,9 мм, 2004 году - 15,2 мм и 2010 году - 10,5 мм. То есть, осадки, выпавшие 20 ноября 2021 года, стали одними из сильнейших за последние 73 года и заняли 3-е место, незначительно уступив серебряному и золотому призеру. Абсолютный рекорд за всю метеоисторию по количеству выпавших осадков для 20 ноября составляет 23,7 мм, который держится с далекого 1893 года", - рассказал Тишковец.По его словам, в минувшую субботу в зарядах мокрого снега видимость в окрестностях столицы ухудшалась в Шереметьево в 06.00 – до 1300 метров, в 06.30 - до 900 метров; в Остафьево в 07.00 – до 2600 метров, в 19.30 – до 1800 метров; во Внуково в 08.00 - до 2500 метров, в 13.30 - до 4000 метров; в Домодедово в 07.30 – до 1100 метров, что указывает на интенсивный характер осадков в разной фазе."В результате к 09.00 субботы сформировался снежный покров на следующих московских метеостанциях, показания которых являются истиной в последней инстанции: на ВДНХ – 2 см, в Тушино – 5 см, в самом центре мегаполиса – на Балчуге – 6 см", - отметил синоптик.Тишковец уточнил, что порывы ветра достигали штормовых значений. В Домодедово (18.00, 18.30) и Внуково (16.30) – до 16 м/с, Шереметьево (13.30) – до 18 м/с. По его словам, данные московских аэропортов приведены из-за того, что они оснащены лучшим метеооборудованием и проводят измерения каждые 30 минут, то есть наиболее объективны."Кроме того, в Москве состоялся рекорд низкого атмосферного давления. К 10.00 показания барометров понизились до 720,9 миллиметров ртутного столба, что на 0,9 миллиметров ртутного столба ниже абсолютного рекорда этого дня - 721,8 миллиметров ртутного столба, установленного в 2008 году", - добавил Тишковец.По его словам, максимальная дневная температура составила плюс 1,7, по данным аэрозондирования на высоте 489 метров – минус 1,1, на 1159 метров – минус 4,1, на 2668 метров – минус 11,9."Теоретически при таком распределении температуры осадки редко выпадают в виде "чистого" дождя. Как правило, это мокрый снег. Однако, по всей видимости, сработал эффект городского острова тепла, который плавил выпадающий снег. Рассчитать четко такой фазовый переход осадков - невероятно сложная задача. Кроме того, траектория циклона поделила регион на 2 части с разным фазовым состоянием выпадающих осадков. Отсюда север и восток столичного региона оказались заснеженными, а на юге и западе прошли дожди, что не позволило сформироваться снежному покрову. Тем не менее, снежный покров в Москве все-таки сохранился и на утро 21 ноября составляет: на базовой метеостанции ВДНХ – 1 см, на метеостанции Тушино – 3 см", - пояснил собеседник агентства.Метеоролог заключил, что прогноз погоды на 20 ноября по всем ожидаемым 4 гидрометеорологическим параметрам - давление, количество осадков, скорость ветра и высота снежного покрова - оправдался.

https://ria.ru/20211121/pogoda-1760026405.html

https://ria.ru/20210727/osadki-1743031539.html

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