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https://ria.ru/20211121/oppozitsiya-1760093736.html
Мадуро заявил, что не видит условий для возобновления диалога с оппозицией
Мадуро заявил, что не видит условий для возобновления диалога с оппозицией - РИА Новости, 21.11.2021
Мадуро заявил, что не видит условий для возобновления диалога с оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба в Кабо-Верде, прежде чем переговоры с правой оппозицией,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:54
2021-11-21T23:55
в мире
сша
иран
венесуэла
николас мадуро
россия
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба в Кабо-Верде, прежде чем переговоры с правой оппозицией, проходившие в Мехико, смогут возобновиться - сейчас условий для возврата к диалогу нет."Будем думать и ждать. США совершили очень серьезный шаг - похитить члена правительственной делегации на переговорах в Мехико. Его похитили в Кабо-Верде, США знали об этих последствиях. Это правительство США воткнуло нож в спину диалога боливарианского правительства Венесуэлы и экстремистской оппозиции (Хуана) Гуаидо. Пока нет условий для возобновления этого диалога, нет условий, потому что они должны ответить за это похищение. Когда мы поймем, что условия появились, мы так же (в телеобращении - ред.) сообщим это стране", - сказал Мадуро в общении с прессой после посещения избирательного участка в Каракасе, трансляция велась в его социальных сетях.Переговоры в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре этого года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.В июле 2019 года колумбиец Сааб, который также является гражданином Венесуэлы, был включен в санкционный список США как якобы организатор "широкой коррупционной сети" в интересах Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Суд африканской страны в январе 2021 года принял решение о его экстрадиции в США, она состоялась в октябре.Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.В американском суде Саабу предъявили обвинение в сговоре с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, из судебных материалов следует, что он отказался признать свою вину и затребовал, чтобы суд проходил с присяжными. Прокуратура США ранее сняла с Сааба наиболее тяжкие статьи обвинения - в отмывании 350 миллионов долларов, полученных посредством коррупционных схем и выведенных из Венесуэлы через США.
https://ria.ru/20211108/venesuela-1758073637.html
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в мире, сша, иран, венесуэла, николас мадуро, россия
23:54 21.11.2021 (обновлено: 23:55 21.11.2021)
 
Мадуро заявил, что не видит условий для возобновления диалога с оппозицией

Президент Венесуэлы Мадуро заявил, что не видит причин для возврата к диалогу с оппозицией

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США должны ответить за похищение дипломата Алекса Сааба в Кабо-Верде, прежде чем переговоры с правой оппозицией, проходившие в Мехико, смогут возобновиться - сейчас условий для возврата к диалогу нет.
"Будем думать и ждать. США совершили очень серьезный шаг - похитить члена правительственной делегации на переговорах в Мехико. Его похитили в Кабо-Верде, США знали об этих последствиях. Это правительство США воткнуло нож в спину диалога боливарианского правительства Венесуэлы и экстремистской оппозиции (Хуана) Гуаидо. Пока нет условий для возобновления этого диалога, нет условий, потому что они должны ответить за это похищение. Когда мы поймем, что условия появились, мы так же (в телеобращении - ред.) сообщим это стране", - сказал Мадуро в общении с прессой после посещения избирательного участка в Каракасе, трансляция велась в его социальных сетях.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:16
Глава МИД Венесуэлы назвал правительство Мадуро единственно законным
Переговоры в Мехико, нацеленные на вывод страны из кризиса и урегулирование социальной напряженности, были прерваны в октябре этого года после нескольких раундов из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Мадуро.
В июле 2019 года колумбиец Сааб, который также является гражданином Венесуэлы, был включен в санкционный список США как якобы организатор "широкой коррупционной сети" в интересах Мадуро. Через год Сааб по запросу США был задержан в Кабо-Верде, где самолет, на котором он летел в Иран, остановился для дозаправки. Суд африканской страны в январе 2021 года принял решение о его экстрадиции в США, она состоялась в октябре.
Правительство Венесуэлы требовало от Кабо-Верде освободить Сааба, заявляя, что тот занимает должность спецпосланника Каракаса в Африканском союзе. По информации колумбийских СМИ, Сааб, предположительно, располагает информацией о тайных соглашениях правительства Венесуэлы с Турцией, Ираном и Россией.
В американском суде Саабу предъявили обвинение в сговоре с целью легализации доходов, полученных незаконным путем, из судебных материалов следует, что он отказался признать свою вину и затребовал, чтобы суд проходил с присяжными. Прокуратура США ранее сняла с Сааба наиболее тяжкие статьи обвинения - в отмывании 350 миллионов долларов, полученных посредством коррупционных схем и выведенных из Венесуэлы через США.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Венесуэлы Феликс Пласенсия во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 15:32
Глава МИД Венесуэлы обсуждал с Лавровым участие Каракаса в ЕАЭС
 
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