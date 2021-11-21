https://ria.ru/20211121/nato-1760059756.html
В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО
В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО - РИА Новости, 21.11.2021
В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО
Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:15
2021-11-21T17:15
2021-11-21T17:39
безопасность
сша
нато
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете"."В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - добавил замсекретаря Совбеза.
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безопасность, сша, нато, александр гребенкин, россия
17:15 21.11.2021 (обновлено: 17:39 21.11.2021)
В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО
В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций против России в Черном море и Арктике