https://ria.ru/20211121/nato-1760059756.html

В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО

В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО - РИА Новости, 21.11.2021

В Совбезе предупредили о последствиях роста активности НАТО

Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:15

2021-11-21T17:15

2021-11-21T17:39

безопасность

сша

нато

александр гребенкин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете"."В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - добавил замсекретаря Совбеза.

https://ria.ru/20211121/nato-1760042945.html

сша

россия

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безопасность, сша, нато, александр гребенкин, россия