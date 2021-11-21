Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760019089.html
Эксперт раскрыл популярные уловки мошенников во время распродаж
Эксперт раскрыл популярные уловки мошенников во время распродаж - РИА Новости, 21.11.2021
Эксперт раскрыл популярные уловки мошенников во время распродаж
Хорошо заработать во время распродаж входит в планы не только магазинов, но и мошенников: для этого они создают подложные сайты популярных магазинов, где... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:12
2021-11-21T08:12
общество
технологии
черная пятница
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_0:205:2914:1844_1920x0_80_0_0_593c48e30222597b13f1658cfb2a3dc8.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хорошо заработать во время распродаж входит в планы не только магазинов, но и мошенников: для этого они создают подложные сайты популярных магазинов, где собирают данные банковских карт своих жертв, рассказал РИА Новости директор департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков."В черную пятницу активизируются мошенники и количество атак возрастает. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн. На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете", - сообщил он.Чтобы не стать жертвой мошенника, покупателям достаточно соблюдать несколько простых правил, уверен эксперт. Например, необходимо проверять имена ссылок, куда ведет заманчивая реклама - разница в написании может отличаться в одну букву, или вместо буквы "О" подставлена цифра "0". Это свидетельство того, что сайт поддельный и покупателям не следует переходить по ссылкам в рекламных баннерах. По мнению Волкова, безопаснее самостоятельно набрать электронный адрес магазина в поисковике и найти заинтересовавшую акцию."Известные интернет-магазины имеют однозначный адрес, указывающий на торговую марку. Если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны (.org, .info и тому подобное), то стоит избегать покупок на таких сайтах", - предостерегает Волков.Для покупок в интернете, по словам эксперта, рекомендуется оформить отдельную банковскую карту и пополнять ее по необходимости. Если карта является дополнительной и привязана к счету основной, то необходимо установить лимит на списание средств, например, в 3-5 тысяч рублей в день, считает Волков.
https://realty.ria.ru/20211120/schetchiki-1759446877.html
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152820/44/1528204472_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_96db2e7e14c8c0c985b30432e22e8ed0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, технологии, черная пятница
08:12 21.11.2021
 
Эксперт раскрыл популярные уловки мошенников во время распродаж

Эксперт Волков рассказал, как мошенники обманывают покупателей во время онлайн-распродаж

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Хорошо заработать во время распродаж входит в планы не только магазинов, но и мошенников: для этого они создают подложные сайты популярных магазинов, где собирают данные банковских карт своих жертв, рассказал РИА Новости директор департамента кибербезопасности банка "Зенит" Олег Волков.
"В черную пятницу активизируются мошенники и количество атак возрастает. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн. На таких сайтах размещена форма онлайн оплаты, которая визуально похожа на известные платежные сервисы. Как только покупатель вводит карточные данные на странице, мошенники сразу получают их, включая секретный код, а после продают в даркнете", - сообщил он.
Росстандарт ввел новые правила проверки счетчиков - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 03:00
Юрист рассказал о способах обмана при обслуживании счетчиков воды
Чтобы не стать жертвой мошенника, покупателям достаточно соблюдать несколько простых правил, уверен эксперт. Например, необходимо проверять имена ссылок, куда ведет заманчивая реклама - разница в написании может отличаться в одну букву, или вместо буквы "О" подставлена цифра "0". Это свидетельство того, что сайт поддельный и покупателям не следует переходить по ссылкам в рекламных баннерах. По мнению Волкова, безопаснее самостоятельно набрать электронный адрес магазина в поисковике и найти заинтересовавшую акцию.
"Известные интернет-магазины имеют однозначный адрес, указывающий на торговую марку. Если в названии сайта присутствуют какие-то дополнительные символы, слова или некоммерческие доменные зоны (.org, .info и тому подобное), то стоит избегать покупок на таких сайтах", - предостерегает Волков.
Для покупок в интернете, по словам эксперта, рекомендуется оформить отдельную банковскую карту и пополнять ее по необходимости. Если карта является дополнительной и привязана к счету основной, то необходимо установить лимит на списание средств, например, в 3-5 тысяч рублей в день, считает Волков.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
Вчера, 04:09
Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян
 
ОбществоТехнологииЧерная пятница
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
Лента новостейМолния
Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей