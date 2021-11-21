https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html

Как мошенники собираются обмануть россиян

Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян - РИА Новости, 21.11.2021

Как мошенники собираются обмануть россиян

Логика мошеннической атаки на любого россиянина зависит от двух факторов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет"... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T04:09

2021-11-21T04:09

2021-11-21T04:09

технологии

мошенничество

россия

алексей сизов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155743/87/1557438712_124:0:2000:1055_1920x0_80_0_0_85ac523032b973f85798d5380ffa69f9.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Логика мошеннической атаки на любого россиянина зависит от двух факторов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. В интервью радио Sputnik он рассказал, на что ориентируются злоумышленники.Готовясь обмануть человека и присвоить его деньги, телефонные мошенники учитывают множество обстоятельств, но два момента всегда влияют на логику их действий, отметил эксперт. Первый из них – сведения о потенциальной жертве, которыми злоумышленники располагают изначально. Если информации мало, то мошенник попытается собрать ее в ходе разговора, а если ему уже удалось получить данные с принадлежащих собеседнику устройств, то он действует решительнее, полагает Сизов.Второй момент – выбранное для разговора с потенциальной жертвой время. С клиентами банков мошенники предпочитают общаться в пятницу или в выходные дни, уточнил Сизов."Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб", – сказал он в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, разговор с незнакомым собеседником нужно прекращать, как только он просит вас сообщить какую-либо информацию о себе. А после звонка подозрительного человека стоит связаться с банком по номеру, указанному на вашей пластиковой карте, и убедиться в том, что с вашим счетом все в порядке. Так можно защититься от телефонных мошенников, считает Алексей Сизов.

https://ria.ru/20211120/moshenniki-1759944814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, мошенничество, россия, алексей сизов