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Как мошенники собираются обмануть россиян
Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян - РИА Новости, 21.11.2021
Как мошенники собираются обмануть россиян
Логика мошеннической атаки на любого россиянина зависит от двух факторов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет"... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:09
2021-11-21T04:09
технологии
мошенничество
россия
алексей сизов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Логика мошеннической атаки на любого россиянина зависит от двух факторов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. В интервью радио Sputnik он рассказал, на что ориентируются злоумышленники.Готовясь обмануть человека и присвоить его деньги, телефонные мошенники учитывают множество обстоятельств, но два момента всегда влияют на логику их действий, отметил эксперт. Первый из них – сведения о потенциальной жертве, которыми злоумышленники располагают изначально. Если информации мало, то мошенник попытается собрать ее в ходе разговора, а если ему уже удалось получить данные с принадлежащих собеседнику устройств, то он действует решительнее, полагает Сизов.Второй момент – выбранное для разговора с потенциальной жертвой время. С клиентами банков мошенники предпочитают общаться в пятницу или в выходные дни, уточнил Сизов."Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб", – сказал он в интервью радио Sputnik.По словам эксперта, разговор с незнакомым собеседником нужно прекращать, как только он просит вас сообщить какую-либо информацию о себе. А после звонка подозрительного человека стоит связаться с банком по номеру, указанному на вашей пластиковой карте, и убедиться в том, что с вашим счетом все в порядке. Так можно защититься от телефонных мошенников, считает Алексей Сизов.
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технологии, мошенничество, россия, алексей сизов
04:09 21.11.2021
 
Специалист рассказал, как мошенники готовят атаки на россиян

Эксперт Сизов предупредил россиян, что логика мошеннической атаки зависит от двух факторов

© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Depositphotos / leungchopan
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Логика мошеннической атаки на любого россиянина зависит от двух факторов, считает начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. В интервью радио Sputnik он рассказал, на что ориентируются злоумышленники.
Готовясь обмануть человека и присвоить его деньги, телефонные мошенники учитывают множество обстоятельств, но два момента всегда влияют на логику их действий, отметил эксперт. Первый из них – сведения о потенциальной жертве, которыми злоумышленники располагают изначально. Если информации мало, то мошенник попытается собрать ее в ходе разговора, а если ему уже удалось получить данные с принадлежащих собеседнику устройств, то он действует решительнее, полагает Сизов.
"Действия мошенников зависят от того, на базе какой информации они готовят то или иное хищение. Часть мошеннических попыток происходит на пустой базе, то есть, условно, у них есть только телефон и имя с отчеством потенциальной жертвы. Тогда им нужно сперва получить больше сведений. Если попытка атаки основана на данных вскрытой электронной почты или на информации с зараженного вирусом устройства, то мошенники могут действовать эффективнее", – объяснил эксперт.
Второй момент – выбранное для разговора с потенциальной жертвой время. С клиентами банков мошенники предпочитают общаться в пятницу или в выходные дни, уточнил Сизов.
"Это связано с тем, что в выходные в банках меньше квалифицированных сотрудников, которые могут более точно отреагировать на новую схему мошенничества и снизить потенциальный ущерб", – сказал он в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, разговор с незнакомым собеседником нужно прекращать, как только он просит вас сообщить какую-либо информацию о себе. А после звонка подозрительного человека стоит связаться с банком по номеру, указанному на вашей пластиковой карте, и убедиться в том, что с вашим счетом все в порядке. Так можно защититься от телефонных мошенников, считает Алексей Сизов.
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ТехнологииМошенничествоРоссияАлексей Сизов
 
 
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