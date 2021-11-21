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В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши
В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши - РИА Новости, 21.11.2021
В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши
Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T18:30
2021-11-21T18:31
в мире
рига
белоруссия
минск
матеуш моравецкий
кришьянис кариньш
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны."Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии", - сказал Моравецкий.Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это "те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты".Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. "Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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белоруссия
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в мире, рига, белоруссия, минск, матеуш моравецкий, кришьянис кариньш, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
18:30 21.11.2021 (обновлено: 18:31 21.11.2021)
 
В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши

Премьер Польши Моравецкий заявил, что в Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов

© John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© John Thys
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.
Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны.
"Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии", - сказал Моравецкий.
Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это "те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты".
Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. "Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", - сказал он.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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В миреРигаБелоруссияМинскМатеуш МоравецкийКришьянис КариньшСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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