https://ria.ru/20211121/migranty-1760067362.html

В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши

В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши - РИА Новости, 21.11.2021

В Белоруссии находятся более десяти тысяч мигрантов, заявил премьер Польши

Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T18:30

2021-11-21T18:30

2021-11-21T18:31

в мире

рига

белоруссия

минск

матеуш моравецкий

кришьянис кариньш

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Более десяти тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Европейский союз, остаются на территории Белоруссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в воскресенье в Риге.Ранее сообщалось, что из Белоруссии в Ирак были эвакуированы 430 граждан этой страны."Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии", - сказал Моравецкий.Он подчеркнул, что люди, которые воспользовались возможностью вернуться на родину, - это "те, кто видят безнадежность этой ситуации, видят, что их обманул режим Лукашенко и контрабандисты".Также Моравецкий сообщил, что польские власти с начала пограничного кризиса задержали около 400 человек, замешанных в контрабанде людей. "Это лица разных национальностей, в том числе западноевропейских, ближневосточных. Видно, что международная мафия участвует в помощи Лукашенко в использовании этих несчастных людей в политическом кризисе на границе", - сказал он.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html

рига

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, рига, белоруссия, минск, матеуш моравецкий, кришьянис кариньш, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии