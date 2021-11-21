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У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T02:18
2021-11-21T02:18
2021-11-21T02:18
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ливия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции (МОМ)."По словам 15 выживших, спасенных рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули в среду", - говорится в заявлении МОМ, опубликованном в субботу в Twitter.По данным организации, в этом году в Средиземном море погибли уже более 1,3 тысячи человек.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
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в мире, европа, ливия, средиземное море
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов, направлявшихся на лодке в Европу