https://ria.ru/20211121/liviya-1760013846.html

У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов

У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021

У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов

Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:18

2021-11-21T02:18

2021-11-21T02:18

в мире

европа

ливия

средиземное море

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции (МОМ)."По словам 15 выживших, спасенных рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули в среду", - говорится в заявлении МОМ, опубликованном в субботу в Twitter.По данным организации, в этом году в Средиземном море погибли уже более 1,3 тысячи человек.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.

https://ria.ru/20210722/migranty-1742304880.html

европа

ливия

средиземное море

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в мире, европа, ливия, средиземное море