Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/liviya-1760013846.html
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T02:18
2021-11-21T02:18
в мире
европа
ливия
средиземное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755626931_0:220:3071:1947_1920x0_80_0_0_be4c98ed52ab2787e219ef4af466cf4e.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции (МОМ)."По словам 15 выживших, спасенных рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули в среду", - говорится в заявлении МОМ, опубликованном в субботу в Twitter.По данным организации, в этом году в Средиземном море погибли уже более 1,3 тысячи человек.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
https://ria.ru/20210722/migranty-1742304880.html
европа
ливия
средиземное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755626931_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_0fdb96f6ef9fd17796e19ad34013306a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, европа, ливия, средиземное море
02:18 21.11.2021
 
У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов

У берегов Ливии утонули более 75 мигрантов, направлявшихся на лодке в Европу

© AP Photo / Valeria MongelliМигранты у берегов Ливии
Мигранты у берегов Ливии - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Valeria Mongelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более 75 мигрантов, направлявшихся в Европу на лодке, утонули в Средиземном море у берегов Ливии, сообщает местный офис Международной организации по миграции (МОМ).
"По словам 15 выживших, спасенных рыбаками и доставленных в город Зувара, более 75 мигрантов, отправившихся из Ливии, утонули в среду", - говорится в заявлении МОМ, опубликованном в субботу в Twitter.
По данным организации, в этом году в Средиземном море погибли уже более 1,3 тысячи человек.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. При этом страна превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, которые стремятся попасть в Европу.
Автомобиль полиции Туниса - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 02:16
У побережья Туниса утонули 17 мигрантов
 
В миреЕвропаЛивияСредиземное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимой
03:10Россия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19
03:02В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантов
02:25Блогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетях
02:18У берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантов
02:17Какие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТП
02:08Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях
02:04В Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митинге
02:01Рогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружие
01:55В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
01:32Болгары отреагировали на новое высказывание президента о Крыме
01:16Как узнать, есть ли в сыре пальмовое масло
01:11В Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мост
00:42РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
00:30СК проверит информацию о драке подростков в Подмосковье
00:19Трамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"
00:00В России отмечают Михайлов день
23:49Губернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине
23:31Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогоды
23:24В аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику
Лента новостейМолния
Экономист оценил перспективы рубля, доллара и евро этой зимойРоссия и Израиль объединят усилия в борьбе с COVID-19В Мексике в двух фурах обнаружили 600 мигрантовБлогер Губденский перед гибелью в ДТП разместил посты в соцсетяхУ берегов Ливии погибли более 75 направлявшихся в Европу на лодке мигрантовКакие нарушения ПДД неминуемо приведут к ДТПРоссиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьяхВ Нидерландах три человека получили огнестрельные ранения на митингеРогозин сообщил, что Россия давно разрабатывает противоспутниковое оружиеВ Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатраБолгары отреагировали на новое высказывание президента о КрымеКак узнать, есть ли в сыре пальмовое маслоВ Лондоне задержали 30 экоактивистов, перекрывших мостРБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездовСК проверит информацию о драке подростков в ПодмосковьеТрамп назвал вызов в Конгресс его экс-советника "охотой на ведьм"В России отмечают Михайлов деньГубернатор Калининградской области рассказал о самочувствии на карантине Десять египетских провинций отменили занятия в школах из-за непогодыВ аэропорту Атланты случайный выстрел вызвал панику