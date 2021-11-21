https://ria.ru/20211121/literatura-1759782924.html
Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I
Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I - РИА Новости, 21.11.2021
Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I
В дореволюционных гимназиях предмета "Литература" не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком.
2021-11-21T12:00
2021-11-21T12:00
2021-11-21T12:54
подкаст
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Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы, часть I
В дореволюционных гимназиях предмета литература не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком.
audio/mpeg
Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы, часть I
В дореволюционных гимназиях предмета литература не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком.
audio/mpeg
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подкаст, аудио
12:00 21.11.2021 (обновлено: 12:54 21.11.2021)
Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I
В дореволюционных гимназиях предмета "Литература" не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком.