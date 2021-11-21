https://ria.ru/20211121/literatura-1759782924.html

Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I

Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I - РИА Новости, 21.11.2021

Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы. Часть I

В дореволюционных гимназиях предмета "Литература" не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком.

2021-11-21T12:00

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Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы, часть I В дореволюционных гимназиях предмета литература не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком. audio/mpeg

Кто убил Горького и помог Достоевскому. Как возник урок литературы, часть I В дореволюционных гимназиях предмета литература не было, но изучали его подробнее, чем сейчас. В хрестоматиях не нашлось места для Достоевского и Толстого, а в первых советских школах оценка по чтению делилась на всех. Как преподавали литературу сто лет назад – в первой половине 20-го века, и почему чтение стало отдельным уроком. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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