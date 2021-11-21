https://ria.ru/20211121/lekarstvo-1760075906.html
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассчитывает, что в ближайшее четыре-пять месяцев можно будет получить одобрение на новый препарат по лечению... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:03
2021-11-21T20:03
2021-11-21T20:48
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассчитывает, что в ближайшее четыре-пять месяцев можно будет получить одобрение на новый препарат по лечению коронавируса, обеспечивающий защиту на 100%."В центре Гамалеи ведётся два направления: первое – это направление, связанное с моноклональными антителами - аналог препарата, которым лечили Дональда Трампа. Препарат уже в высокой степени готовности. Во-первых, показали в экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает 100% защиту. В ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение. Надеюсь, что в ближайшие месяцы – три-четыре-пять – мы получим одобрение, это будет зависеть от скорости набора добровольцев", - сказал Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.По его словам, в обозримом будущем можно зарегистрировать этот препарат для борьбы с коронавирусом.Логунов добавил, что другое направление - это химиотерапия. "В этом плане мы находимся в начальной стадии", - сказал он.
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коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, общество, сша, владимир путин, здоровье - общество, россия
20:03 21.11.2021 (обновлено: 20:48 21.11.2021)
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19
Замглавы Центра Гамалеи Логунов надеется, что препарат от COVID-19 одобрят через 4 месяца