https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html

В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса

В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса - РИА Новости, 21.11.2021

В Центре Гамалеи рассказали о разработке лекарств от коронавируса

Центр имени Гамалеи занимается разработкой лекарства от COVID-19 по двум направлениям, рассказал заместитель директора учреждения Денис Логунов. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:53

2021-11-21T20:53

2021-11-21T21:50

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Центр имени Гамалеи занимается разработкой лекарства от COVID-19 по двум направлениям, рассказал заместитель директора учреждения Денис Логунов. "Первое — это направление, связанное с моноклональными антителами, это вот тот препарат, которым лечили (экс-президента США) Дональда Трампа", — пояснил он на встрече с Владимиром Путиным.По словам Логунова, препарат находится "в высокой степени готовности"."Во-первых, показали в экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает стопроцентную защиту. В ближайшее время мы выходим в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе месяце, мы получим разрешение", — отметил он.Логунов рассчитывает, что лекарство одобрят в ближайшие четыре-пять месяцев — это будет зависеть от скорости набора добровольцев.Второе направление — это химические вещества, добавил Логунов, отметив, что в этом плане центр находится "в начальной стадии". По его словам, специалисты нашли химические соединения — лидеры для создания препарата от COVID-19."Мы провели первичный скрининг, и у нас есть <...> соединения-лидеры, которые будут оптимизироваться и испытываться уже в экспериментах на животных", — рассказал Логунов.Он добавил, что в этом случае потребуется больше времени, чем при создании препарата на основе моноклональных антител. Логунов надеется, что препарат сможет получить регистрацию к концу 2022 года — при успешном проведении испытаний на животных, а также клинических исследований.

https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760079779.html

https://ria.ru/20211119/samolechenie-1759832001.html

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общество, сша, здоровье - общество, дональд трамп, россия, коронавирус covid-19, денис логунов