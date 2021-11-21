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В Минске оценили инициативы Польши по миграционному кризису на границе
В Минске оценили инициативы Польши по миграционному кризису на границе - РИА Новости, 21.11.2021
В Минске оценили инициативы Польши по миграционному кризису на границе
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские пограничники выходят с инициативой поиска... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:03
2021-11-21T15:03
в мире
белоруссия
польша
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские пограничники выходят с инициативой поиска решений проблем на общей границе, в том числе с учетом интересов беженцев."Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы, со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности", - приводит в воскресенье слова Бычковского агентство Sputnik Беларусь.Он подчеркнул, что несмотря на происходящие политические процессы, польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога.На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, польша, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:03 21.11.2021
 
В Минске оценили инициативы Польши по миграционному кризису на границе

Госпогранкомитет Белоруссии: Польша предлагает решение проблем с учетом интересов беженцев

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский заявил, что польские пограничники выходят с инициативой поиска решений проблем на общей границе, в том числе с учетом интересов беженцев.
"Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы, со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности", - приводит в воскресенье слова Бычковского агентство Sputnik Беларусь.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
Он подчеркнул, что несмотря на происходящие политические процессы, польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога.
На прошлой неделе в лесополосе у границы Белоруссии с Польшей образовался стихийный лагерь беженцев, который насчитывал более 2 тысяч человек. На этой неделе беженцы перебрались в пункт пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, а во вторник предприняли попытку прорыва границы, но ее остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от пункта пропуска транспортно-логистический центр. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил 18 ноября, что все беженцы из стихийного лагеря у пункта пропуска "Брузги" на границе с Польшей добровольно переместились в логистический центр, обустроенный властями для размещения мигрантов.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:54Инфографика
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
 
В миреБелоруссияПольшаГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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