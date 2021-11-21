https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760079779.html
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах - РИА Новости, 21.11.2021
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:43
2021-11-21T20:43
2021-11-21T20:58
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денис логунов
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах, разработаны все варианты COVID, вызывающие озабоченность."Хочу сказать, что мы, как и говорили в первый раз, что, естественно, держим руку на пульсе, мы не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус, действительно, меняется и, соответственно, не дает почивать на лаврах совсем. И, конечно же, у нас в настоящий момент разработаны все так называемые... варианты, вызывающие озабоченность... Мы разработали все вакцинные штаммы, необходимые, в частности, для "дельта", у нас полностью разработаны и созданы, произведены в ограниченных условиях аденовирус 26 типа, первый компонент и аденовирус 5 типа, второй компонент", - сказал Логунов.
https://ria.ru/20211121/lekarstvo-1760075906.html
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20:43 21.11.2021 (обновлено: 20:58 21.11.2021)
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах
Замглавы Центра Гамалеи Логунов: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах