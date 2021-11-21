Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760079779.html
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах - РИА Новости, 21.11.2021
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:43
2021-11-21T20:58
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис логунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697125_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_0a3f1d470ef22485ff0f515d88d42de0.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах, разработаны все варианты COVID, вызывающие озабоченность."Хочу сказать, что мы, как и говорили в первый раз, что, естественно, держим руку на пульсе, мы не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус, действительно, меняется и, соответственно, не дает почивать на лаврах совсем. И, конечно же, у нас в настоящий момент разработаны все так называемые... варианты, вызывающие озабоченность... Мы разработали все вакцинные штаммы, необходимые, в частности, для "дельта", у нас полностью разработаны и созданы, произведены в ограниченных условиях аденовирус 26 типа, первый компонент и аденовирус 5 типа, второй компонент", - сказал Логунов.
https://ria.ru/20211121/lekarstvo-1760075906.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575697125_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a9e69b2903c9db53ac758a03df77ad29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
20:43 21.11.2021 (обновлено: 20:58 21.11.2021)
 
Замглавы Центра Гамалеи: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах

Замглавы Центра Гамалеи Логунов: коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах

© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанк Центр имени Гамалеи, лаборатория
 Центр имени Гамалеи, лаборатория - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что коронавирус меняется, не дает почивать на лаврах, разработаны все варианты COVID, вызывающие озабоченность.
"Хочу сказать, что мы, как и говорили в первый раз, что, естественно, держим руку на пульсе, мы не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус, действительно, меняется и, соответственно, не дает почивать на лаврах совсем. И, конечно же, у нас в настоящий момент разработаны все так называемые... варианты, вызывающие озабоченность... Мы разработали все вакцинные штаммы, необходимые, в частности, для "дельта", у нас полностью разработаны и созданы, произведены в ограниченных условиях аденовирус 26 типа, первый компонент и аденовирус 5 типа, второй компонент", - сказал Логунов.
Сотрудник Центра имени Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
20:03Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи спрогнозировали сроки регистрации препарата от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис Логунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды