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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:05
2021-11-21T11:05
2021-11-21T11:05
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,09%, 2. Москва - 0,18%, 3. Республика Алтай - 0,2%", - говорится в сообщении.
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев COVID-19 за сутки выявили в Калмыкии — 0,09%