https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760030118.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:05

2021-11-21T11:05

2021-11-21T11:05

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зарегистрирован в Калмыкии, он составил 0,09%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия - 0,09%, 2. Москва - 0,18%, 3. Республика Алтай - 0,2%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760029517.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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