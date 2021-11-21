11:02 21.11.2021 (обновлено: 12:57 21.11.2021)
В России за сутки выявили 36 970 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 970; накануне было 37 120, темп прироста составил 0,4 процента.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> — 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2463 (6,7%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее количество заболевших в Москве — 3438 (вчера — 3239), Санкт-Петербурге — 2496, Подмосковье — 1909, Самарской области — 1661 и Краснодарском крае — 989. Меньшего всего их на Чукотке — десять, в Ненецком АО (16) и Калмыкии (31).
Максимальный показатель регистрировали 6 ноября — 41 335. За время эпидемии число заразившихся коронавирусом достигло 9 331 158 человек, более восьми миллионов жителей страны выздоровели.
За сутки скончались 1252 пациента, днем ранее летальных исходов было 1254 — это антирекорд за весь период, державшийся на протяжении двух последних дней. За все время умерли 264 095 человек.
В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.