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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760029639.html
В России за сутки выявили 36 970 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 36 970 случаев COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
В России за сутки выявили 36 970 случаев COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 970; накануне было 37 120, темп прироста составил 0,4 процента. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:02
2021-11-21T12:57
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 970; накануне было 37 120, темп прироста составил 0,4 процента."За последние сутки в России подтвержденных случаев &lt;...&gt; — 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2463 (6,7%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Наибольшее количество заболевших в Москве — 3438 (вчера — 3239), Санкт-Петербурге — 2496, Подмосковье — 1909, Самарской области — 1661 и Краснодарском крае — 989. Меньшего всего их на Чукотке — десять, в Ненецком АО (16) и Калмыкии (31).Максимальный показатель регистрировали 6 ноября — 41 335. За время эпидемии число заразившихся коронавирусом достигло 9 331 158 человек, более восьми миллионов жителей страны выздоровели.За сутки скончались 1252 пациента, днем ранее летальных исходов было 1254 — это антирекорд за весь период, державшийся на протяжении двух последних дней. За все время умерли 264 095 человек.В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211120/koronavirus-1759964999.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:02 21.11.2021 (обновлено: 12:57 21.11.2021)
 
В России за сутки выявили 36 970 случаев COVID-19

В России за сутки выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 36 970; накануне было 37 120, темп прироста составил 0,4 процента.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев <...> — 36 970 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2463 (6,7%) без клинических проявлений", — сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 15:59Распространение коронавируса
Российские врачи назвали редкое последствие коронавируса
Наибольшее количество заболевших в Москве — 3438 (вчера — 3239), Санкт-Петербурге — 2496, Подмосковье — 1909, Самарской области — 1661 и Краснодарском крае — 989. Меньшего всего их на Чукотке — десять, в Ненецком АО (16) и Калмыкии (31).
Максимальный показатель регистрировали 6 ноября — 41 335. За время эпидемии число заразившихся коронавирусом достигло 9 331 158 человек, более восьми миллионов жителей страны выздоровели.
За сутки скончались 1252 пациента, днем ранее летальных исходов было 1254 — это антирекорд за весь период, державшийся на протяжении двух последних дней. За все время умерли 264 095 человек.
Медицинский работник в блоке реанимации и интенсивной терапии в COVID-госпитале - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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Названа категория людей с "уникальным" иммунитетом к COVID-19
В мире, по последним данным ВОЗ, коронавирусом заразились более 255 миллионов человек, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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