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Белорусские пограничники рассказали о взаимодействии с коллегами из Польши
Белорусские пограничники рассказали о взаимодействии с коллегами из Польши - РИА Новости, 21.11.2021
Белорусские пограничники рассказали о взаимодействии с коллегами из Польши
Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский заявил, что обмен информацией с коллегами из Польши, носивший в... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T15:03
2021-11-21T15:15
в мире
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский заявил, что обмен информацией с коллегами из Польши, носивший в последние дни формальный характер, стал более конструктивным."Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным. Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов", - приводит слова Козловского Sputnik Беларусь.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:03 21.11.2021 (обновлено: 15:15 21.11.2021)
 
Белорусские пограничники рассказали о взаимодействии с коллегами из Польши

Белорусские пограничники сообщили о более конструктивных контактах с коллегами из Польши

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-польская граница в Гродненской области
Белорусско-польская граница в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы Сергей Козловский заявил, что обмен информацией с коллегами из Польши, носивший в последние дни формальный характер, стал более конструктивным.
"Обмен информацией, который в последнее время носил формальный характер, стал более конструктивным. Польские коллеги стали в рабочем порядке выходить на связь с оперативно-ситуационным пунктом управления Брестской пограничной группы для совместной работы над разрешением возникающих вопросов", - приводит слова Козловского Sputnik Беларусь.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
13:42
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В миреБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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