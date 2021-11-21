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В Москве завершился I Межрегиональный конкурс казачьей культуры
В Москве завершился I Межрегиональный конкурс казачьей культуры - РИА Новости, 21.11.2021
В Москве завершился I Межрегиональный конкурс казачьей культуры
С 19 по 21 ноября проходил финальный этап I Межрегионального конкурса казачьей культуры им. атамана М.И.Платова. В Москву приехали представители двенадцати... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:41
2021-11-21T16:41
российское казачество
россия
российское казачество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 19 по 21 ноября проходил финальный этап I Межрегионального конкурса казачьей культуры им. атамана М.И.Платова. В Москву приехали представители двенадцати войсковых казачьих обществ России из разных уголков страны.Цель конкурса – развивать и популяризировать традиционную песенную культуру среди казачьей молодежи. В нем приняли участие профессиональные и любительские молодежные казачьи коллективы, а также отдельные исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в пресс-службе Первого казачьего университета.По итогам конкурса дипломы лауреата I степени получили два сольных исполнителя и семь коллективов. Лауреатами II степени стали три творческих коллектива, III степени – один солист и один коллектив.Гран-при достался народно-сценическому казачьему ансамблю "Хуторок" из Пятигорска (Терское войсковое казачье общество). Коллектив исполнил песню "Катюша" в лирической обработке жителей Ставропольского края.Организатором конкурса выступил Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства культуры РФ и Всероссийского казачьего общества.
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россия, российское казачество
16:41 21.11.2021
 

В Москве завершился I Межрегиональный конкурс казачьей культуры

© пресс-служба Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.РазумовскогоУчастники I Межрегионального конкурса казачьей культуры
Участники I Межрегионального конкурса казачьей культуры
© пресс-служба Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г.Разумовского
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. С 19 по 21 ноября проходил финальный этап I Межрегионального конкурса казачьей культуры им. атамана М.И.Платова. В Москву приехали представители двенадцати войсковых казачьих обществ России из разных уголков страны.
Цель конкурса – развивать и популяризировать традиционную песенную культуру среди казачьей молодежи. В нем приняли участие профессиональные и любительские молодежные казачьи коллективы, а также отдельные исполнители в возрасте от 14 до 35 лет, сообщили в пресс-службе Первого казачьего университета.
"Это мероприятие – наглядный пример того, что казачья молодежь в стране развивается", – отметил помощник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александр Ильченко.
По итогам конкурса дипломы лауреата I степени получили два сольных исполнителя и семь коллективов. Лауреатами II степени стали три творческих коллектива, III степени – один солист и один коллектив.
Гран-при достался народно-сценическому казачьему ансамблю "Хуторок" из Пятигорска (Терское войсковое казачье общество). Коллектив исполнил песню "Катюша" в лирической обработке жителей Ставропольского края.
Организатором конкурса выступил Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г.Разумовского (Первый казачий университет) при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства культуры РФ и Всероссийского казачьего общества.
 
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