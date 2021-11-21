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Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем

Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем - РИА Новости, 21.11.2021

Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем

Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:49

2021-11-21T16:49

2021-11-21T16:49

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

михаил мишустин

религия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, сообщается на сайте кабмина.Глава Правительства встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей резиденции в Переделкине."Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - приводятся на сайте слова обращения Мишустина патриарху.Кроме того, председатель правительства пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья."От всей души Вас поздравляю, ваше святейшество, с 75-летием, с юбилеем. Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех, вы заботитесь о людях, восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это большая подвижническая работа. Огромное за это спасибо", - сказал Мишустин в личном поздравлении патриарха.

https://ria.ru/20211120/kirill-1759953197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, религия