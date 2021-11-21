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Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем - РИА Новости, 21.11.2021
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем
Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:49
2021-11-21T16:49
2021-11-21T16:49
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил мишустин
религия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, сообщается на сайте кабмина.Глава Правительства встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей резиденции в Переделкине."Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - приводятся на сайте слова обращения Мишустина патриарху.Кроме того, председатель правительства пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья."От всей души Вас поздравляю, ваше святейшество, с 75-летием, с юбилеем. Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех, вы заботитесь о людях, восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это большая подвижническая работа. Огромное за это спасибо", - сказал Мишустин в личном поздравлении патриарха.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, религия
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем
Премьер Мишустин отметил заботу патриарха Кирилла о традиционных ценностях
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла
с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, сообщается на сайте
кабмина.
Глава Правительства встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей резиденции в Переделкине
.
"Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - приводятся на сайте слова обращения Мишустина патриарху.
Кроме того, председатель правительства пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья.
"От всей души Вас поздравляю, ваше святейшество, с 75-летием, с юбилеем. Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех, вы заботитесь о людях, восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это большая подвижническая работа. Огромное за это спасибо", - сказал Мишустин в личном поздравлении патриарха.