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Религия
https://ria.ru/20211121/kirill-1760057649.html
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем - РИА Новости, 21.11.2021
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем
Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:49
2021-11-21T16:49
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
михаил мишустин
религия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, сообщается на сайте кабмина.Глава Правительства встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей резиденции в Переделкине."Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - приводятся на сайте слова обращения Мишустина патриарху.Кроме того, председатель правительства пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья."От всей души Вас поздравляю, ваше святейшество, с 75-летием, с юбилеем. Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех, вы заботитесь о людях, восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это большая подвижническая работа. Огромное за это спасибо", - сказал Мишустин в личном поздравлении патриарха.
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патриарх кирилл (владимир гундяев), михаил мишустин, религия
16:49 21.11.2021
 
Мишустин встретился с патриархом Кириллом и поздравил его с юбилеем

Премьер Мишустин отметил заботу патриарха Кирилла о традиционных ценностях

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия храма Александра Невского на площади Павших Борцов в Волгограде - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель российского правительства Михаил Мишустин поздравил патриарха Кирилла с 75-летним юбилеем, отметив его заботу об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, сообщается на сайте кабмина.
Глава Правительства встретился с патриархом Кириллом в Патриаршей резиденции в Переделкине.
"Вы неустанно заботитесь об укреплении традиционных духовных и нравственных ценностей, утверждаете идеалы милосердия, сострадания и любви к ближнему, направляете свои усилия на просвещение и благотворительность", - приводятся на сайте слова обращения Мишустина патриарху.
Кроме того, председатель правительства пожелал Его Святейшеству крепкого здоровья.
"От всей души Вас поздравляю, ваше святейшество, с 75-летием, с юбилеем. Хочу поблагодарить вас за труды на благо нас всех, вы заботитесь о людях, восстанавливаете святыни, строятся при вас храмы. Все это большая подвижническая работа. Огромное за это спасибо", - сказал Мишустин в личном поздравлении патриарха.
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