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В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра - РИА Новости, 21.11.2021
В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
Пожар в здании бывшего кинотеатра на юго-западе Москвы ликвидировали, сообщается в Telegram-канале департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T01:55
2021-11-21T01:55
2021-11-21T01:55
происшествия
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар в здании бывшего кинотеатра на юго-западе Москвы ликвидировали, сообщается в Telegram-канале департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу Севастопольский проспект, дом 31 поступило в субботу в 18.11. Горели мусор и деревянный обрешетник кровли на площади 100 квадратных метров.
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происшествия, москва
В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра
На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в здании бывшего кинотеатра