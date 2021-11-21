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В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра

В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра - РИА Новости, 21.11.2021

В Москве потушили пожар в здании бывшего кинотеатра

Пожар в здании бывшего кинотеатра на юго-западе Москвы ликвидировали, сообщается в Telegram-канале департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T01:55

2021-11-21T01:55

2021-11-21T01:55

происшествия

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пожар в здании бывшего кинотеатра на юго-западе Москвы ликвидировали, сообщается в Telegram-канале департамента по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности.По данным ведомства, сообщение о пожаре по адресу Севастопольский проспект, дом 31 поступило в субботу в 18.11. Горели мусор и деревянный обрешетник кровли на площади 100 квадратных метров.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва