https://ria.ru/20211121/infektsiya-1760085181.html

Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов

Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов - РИА Новости, 21.11.2021

Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что по-настоящему управлять инфекцией можно только при наличии лекарств. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:27

2021-11-21T21:27

2021-11-21T21:27

распространение коронавируса

общество

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575696956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7966cab5176e89e25c76761986503418.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что по-настоящему управлять инфекцией можно только при наличии лекарств."По-настоящему управлять инфекцией, то есть заявлять, что инфекция является управляемой, можно только тогда, когда мы имеем не только профилактические препараты, но и тогда, когда возникает инфекционный процесс у человека... Для этой части населения мы, конечно же, должны иметь лекарственный препарат", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов