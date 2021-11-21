https://ria.ru/20211121/infektsiya-1760085181.html
Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов
Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов - РИА Новости, 21.11.2021
Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов
Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что по-настоящему управлять инфекцией можно только при наличии лекарств. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:27
2021-11-21T21:27
2021-11-21T21:27
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что по-настоящему управлять инфекцией можно только при наличии лекарств."По-настоящему управлять инфекцией, то есть заявлять, что инфекция является управляемой, можно только тогда, когда мы имеем не только профилактические препараты, но и тогда, когда возникает инфекционный процесс у человека... Для этой части населения мы, конечно же, должны иметь лекарственный препарат", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20211121/lekarstva-1760080073.html
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общество, владимир путин, здоровье - общество, коронавирусы, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов
Инфекция будет управляемой только при наличии лекарств, заявил Логунов
Замглавы центра Гамалеи Логунов: инфекция будет управляемой только при наличии лекарств