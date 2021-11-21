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В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу
В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу - РИА Новости, 21.11.2021
В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу
Более трети пунктов пропуска через государственную границу России модернизируют к 2024 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:37
2021-11-21T17:37
безопасность
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более трети пунктов пропуска через государственную границу России модернизируют к 2024 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."В соответствии с поручением Совета безопасности РФ проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, за три прошедших года построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, а также проведена реконструкция 28 пограничных пунктов пропуска.Принимаются меры по совершенствованию технического потенциала пограничных органов, оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой. В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров."Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств "Портал Морской порт", существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе", - отметил Гребенкин.
https://ria.ru/20211121/granitsy-1760059543.html
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безопасность, александр гребенкин, россия
17:37 21.11.2021
 
В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу

В России к 2024 году модернизируют более трети пунктов пропуска через госграницу

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТаможенный пост "Багратионовск" в Калининградской области
Таможенный пост Багратионовск в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более трети пунктов пропуска через государственную границу России модернизируют к 2024 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"В соответствии с поручением Совета безопасности РФ проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
Российские пограничники у заграждения на границе с Украиной в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
17:13
В Совбезе заявили о необходимости новых мер по укреплению российских границ
По его словам, за три прошедших года построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, а также проведена реконструкция 28 пограничных пунктов пропуска.
Принимаются меры по совершенствованию технического потенциала пограничных органов, оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой. В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров.
"Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств "Портал Морской порт", существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе", - отметил Гребенкин.
Пограничник проверяет документы - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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БезопасностьАлександр ГребенкинРоссия
 
 
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