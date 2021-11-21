https://ria.ru/20211121/granitsa-1760062262.html

В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу

В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу - РИА Новости, 21.11.2021

В России модернизируют более трети пунктов пропуска через границу

Более трети пунктов пропуска через государственную границу России модернизируют к 2024 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:37

2021-11-21T17:37

2021-11-21T17:37

безопасность

александр гребенкин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Более трети пунктов пропуска через государственную границу России модернизируют к 2024 году, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."В соответствии с поручением Совета безопасности РФ проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии. К 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, за три прошедших года построено 38 объектов пограничной инфраструктуры, включая инженерно-техническое оборудование различных участков государственной границы, а также проведена реконструкция 28 пограничных пунктов пропуска.Принимаются меры по совершенствованию технического потенциала пограничных органов, оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой. В охране сухопутных и морских участков границы широкое применение нашли новейшие радиолокационные станции, тепловизионно-оптические системы и высокотехнологичные сигнализационные комплексы. Наращиваются поставки и интенсивность применения беспилотников, ведется строительство новых пограничных кораблей и катеров."Стали активно использоваться современные цифровые технологии. В частности, разработан и используется единый комплекс программных средств "Портал Морской порт", существенно повысивший уровень информационного взаимодействия в морских пунктах пропуска. Развернута и принята в эксплуатацию межведомственная автоматизированная система сбора, анализа и обмена информацией об обстановке в Арктическом регионе", - отметил Гребенкин.

https://ria.ru/20211121/granitsy-1760059543.html

https://ria.ru/20211121/granitsa-1760060577.html

россия

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безопасность, александр гребенкин, россия