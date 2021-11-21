https://ria.ru/20211121/gololeditsa-1760021789.html
Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Синоптики предупредили москвичей о гололедице - РИА Новости, 21.11.2021
Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Гололедица и налипание мокрого снега ожидаются в Москве и Московской области в ближайшие полтора суток, желтый уровень погодной опасности продлен до позднего... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:21
2021-11-21T09:21
2021-11-21T09:21
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гололедица и налипание мокрого снега ожидаются в Москве и Московской области в ближайшие полтора суток, желтый уровень погодной опасности продлен до позднего вечера понедельника, сообщается на сайте Гидрометцентра России.На опубликованной там прогностической карте предупреждений карта Москвы и Подмосковья окрашена желтым."Желтый - погода потенциально опасна. Период предупреждения - до 22 часов 22 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что в столице ожидается гололедица, в области - налипание мокрого снега.Ранее предупреждение о погодной опасности в Московском регионе действовало до 05.00 воскресенья.
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московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, погода
Синоптики предупредили москвичей о гололедице
Синоптики Гидрометцентра предупредили москвичей о гололедице и налипании мокрого снега