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В водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией спасли 243 мигранта

В водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией спасли 243 мигранта - РИА Новости, 21.11.2021

В водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией спасли 243 мигранта

Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) между Англией и Францией, сообщает морская... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:58

2021-11-21T10:58

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) между Англией и Францией, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.Отмечается, что сообщения о лодках с мигрантами, оказавшихся в затруднительном положении в проливе, были получены в ночь с пятницы на субботу. Операции по спасению продолжались до вечера субботы.Ранее на этой неделе морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря сообщила о 272 мигрантах, спасенных в водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

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