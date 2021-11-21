В водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией спасли 243 мигранта
Французские службы спасли 243 мигранта, пытавшихся пересечь пролив Па-де-Кале на лодках
© РИА Новости / Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкБеженцы рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Французские спасатели спасли 243 мигранта, пытавшихся на лодках пересечь пролив Па-де-Кале (он же Дуврский пролив) между Англией и Францией, сообщает морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря.
Отмечается, что сообщения о лодках с мигрантами, оказавшихся в затруднительном положении в проливе, были получены в ночь с пятницы на субботу. Операции по спасению продолжались до вечера субботы.
"В ходе этих операций по спасению были спасены и доставлены к причалу 243 человека, попавших в трудное положение. Они были переданы сотрудникам пограничных служб и пожарно-спасательным службам департаментов в следующих портах: Булонь-сюр-Мер, Дюнкерк и Кале", - говорится в заявлении морской префектуры.
Ранее на этой неделе морская префектура зоны Ла-Манша и Северного моря сообщила о 272 мигрантах, спасенных в водах пролива Па-де-Кале между Англией и Францией.
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