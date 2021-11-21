https://ria.ru/20211121/fns-1760028924.html
Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2021
Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба превратилась в лидера... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:49
2021-11-21T10:49
2021-11-21T10:49
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба превратилась в лидера цифровой трансформации и инноваций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил работников ФНС, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов."За более чем 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире, лидера цифровой трансформации и инноваций. Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику. Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, повышают прозрачность налогообложения, упрощают процедуры взаимодействия бизнеса и людей с органами государственной власти", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что налоговая система в РФ имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны. По словам премьер-министра, благодаря профессионализму команды ФНС увеличиваются налоговые поступления в бюджет, решаются важные задачи, направленные на развитие экономики и социальной сферы, а также повышение благосостояния и качества жизни миллионов наших граждан."Дорогие друзья! Спасибо вам за работу, за отличные результаты. И конечно, особую признательность хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания службы. Желаю новых успехов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в сообщении.
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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, россия
Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником
Премьер Мишустин: ФНС превратилась в лидера цифровой трансформации и инноваций
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба превратилась в лидера цифровой трансформации и инноваций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
кабмина.
Ранее президент РФ Владимир Путин
также поздравил работников ФНС
, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов.
"За более чем 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире, лидера цифровой трансформации и инноваций. Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику. Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, повышают прозрачность налогообложения, упрощают процедуры взаимодействия бизнеса и людей с органами государственной власти", - говорится в сообщении.
Мишустин отметил, что налоговая система в РФ имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны. По словам премьер-министра, благодаря профессионализму команды ФНС увеличиваются налоговые поступления в бюджет, решаются важные задачи, направленные на развитие экономики и социальной сферы, а также повышение благосостояния и качества жизни миллионов наших граждан.
"Дорогие друзья! Спасибо вам за работу, за отличные результаты. И конечно, особую признательность хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания службы. Желаю новых успехов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в сообщении.