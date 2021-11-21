https://ria.ru/20211121/fns-1760028924.html

Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником - РИА Новости, 21.11.2021

Мишустин поздравил работников ФНС с профессиональным праздником

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба превратилась в лидера... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:49

2021-11-21T10:49

2021-11-21T10:49

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1d/1603271291_0:240:3214:2048_1920x0_80_0_0_ca0280874faeeb326e7f37fdad5b1005.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников налоговых органов с профессиональным праздником, отметив, что налоговая служба превратилась в лидера цифровой трансформации и инноваций, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.Ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил работников ФНС, отметив, что налоговая служба обеспечивает комфортные условия для граждан и бизнеса при уплате налогов."За более чем 30 лет ФНС России превратилась в одно из самых прогрессивных и высокотехнологичных ведомств в мире, лидера цифровой трансформации и инноваций. Сегодня здесь создана уникальная цифровая экосистема, которая позволяет применять новые подходы в налоговом администрировании, развивать аналитику. Оперативные и удобные инструменты, онлайн-сервисы и мобильные приложения обеспечивают открытость ведомства, повышают прозрачность налогообложения, упрощают процедуры взаимодействия бизнеса и людей с органами государственной власти", - говорится в сообщении.Мишустин отметил, что налоговая система в РФ имеет многовековую историю, играет важную роль в развитии страны. По словам премьер-министра, благодаря профессионализму команды ФНС увеличиваются налоговые поступления в бюджет, решаются важные задачи, направленные на развитие экономики и социальной сферы, а также повышение благосостояния и качества жизни миллионов наших граждан."Дорогие друзья! Спасибо вам за работу, за отличные результаты. И конечно, особую признательность хочу выразить ветеранам, которые стояли у истоков создания службы. Желаю новых успехов, здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211029/nalogi-1756857943.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, россия