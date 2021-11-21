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Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов
Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов - РИА Новости, 21.11.2021
Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что организация может показать безопасность вакцины от COVID-19 через иностранных независимых экспертов. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:06
2021-11-21T20:06
2021-11-21T21:55
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что организация может показать безопасность вакцины от COVID-19 через иностранных независимых экспертов.Об этом он рассказал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным."Мы отрапортовали это не только в Минздрав, но и в независимый комитет по мониторингу данных, у нас есть вся независимая экспертиза безопасности этой вакцины (центра Гамалеи для детей)", — заявил Логунов.
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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
20:06 21.11.2021 (обновлено: 21:55 21.11.2021)
Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов
Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины от COVID-19 через иностранных экспертов