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Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов

Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов - РИА Новости, 21.11.2021

Центр Гамалеи может показать безопасность вакцины через мировых экспертов

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что организация может показать безопасность вакцины от COVID-19 через иностранных независимых экспертов. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:06

2021-11-21T20:06

2021-11-21T21:55

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что организация может показать безопасность вакцины от COVID-19 через иностранных независимых экспертов.Об этом он рассказал во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным."Мы отрапортовали это не только в Минздрав, но и в независимый комитет по мониторингу данных, у нас есть вся независимая экспертиза безопасности этой вакцины (центра Гамалеи для детей)", — заявил Логунов.

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2021

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россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии