https://ria.ru/20211121/dzhelalabad-1760060984.html

В аэропорту афганского Джелалабада приземлился гражданский рейс

В аэропорту афганского Джелалабада приземлился гражданский рейс - РИА Новости, 21.11.2021

В аэропорту афганского Джелалабада приземлился гражданский рейс

Первый за 20 лет гражданский рейс приземлился в аэропорту города Джелалабада афганской провинции Нангархар, говорится в заявлении, распространенном канцелярией... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:28

2021-11-21T17:28

2021-11-21T17:29

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КАБУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Первый за 20 лет гражданский рейс приземлился в аэропорту города Джелалабада афганской провинции Нангархар, говорится в заявлении, распространенном канцелярией губернатора.Ранее сообщалось, что аэродром афганского города Джелалабад в провинции Нангархар готов к приему внутренних и международных рейсов, все технические вопросы и проблемы в сфере безопасности были решены."Первый гражданский рейс в аэропорт Нангархара был совершен после 20-летнего перерыва… Прибыл самолет с гуманитарной помощью из Ирана", - говорится в заявлении.Ранее представители МИД Ирана и Афганистана в ходе переговоров в Кабуле договорились укреплять сотрудничество между двумя странами.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211120/dzhelalabad-1759955717.html

https://ria.ru/20211121/afganistan-1760035774.html

афганистан

джелалабад

нангархар

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в мире, оон, талибан, афганистан, джелалабад, нангархар, мохаммад хасан ахунд