https://ria.ru/20211121/donbass-1760038381.html
Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов
Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов - РИА Новости, 21.11.2021
Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов
Рабочие машиностроительного завода в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая насчитали более шести взрывов во время... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:53
2021-11-21T12:53
2021-11-21T13:56
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_260:591:2849:2047_1920x0_80_0_0_4fbe4fd7a3ac969b53ab30d8bc6ee8d4.jpg
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Рабочие машиностроительного завода в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая насчитали более шести взрывов во время обстрела территории предприятия.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня сообщили, что обстрелы со стороны украинских силовиков подверглась территория машиностроительного завода в городе Ясиноватая и пожарная часть. Огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра."Мы насчитали около десяти взрывов. Повреждено здание одного из цехов. Повреждена кровля, стена. Один из снарядов прошёл сквозь крышу и вышел через стену", - сказал РИА Новости один из рабочих предприятия.В результате обстрела повреждено дорогостоящее оборудование, осколки боеприпасов повредили панель управления станками. "Осколки повредили панель управления очень важного, сложного и дорогого оборудования. Эта панель управляет очень точным станком. Можно сказать, что это один из центров управления цехом", - сказал сотрудник завода.Один из снарядов, выпущенных украинскими силовиками по территории машиностроительного завода в городе Ясиноватая, не разорвался, сотрудники предприятия ждут саперов, передает корреспондент РИА Новости.Один из снарядов пробил крышу цеха и вышел через стену, после чего ударился об асфальт и упал в нескольких метрах от здания. В настоящее время это место оцеплено.
https://ria.ru/20211121/donbass-1760024508.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/donbass-1759943237.html
донецкая народная республика
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727043184_807:1023:2173:2047_1920x0_80_0_0_4b0db018957afffc542de02a27b4ff97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, ситуация в днр и лнр
12:53 21.11.2021 (обновлено: 13:56 21.11.2021)
Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов
Рабочие машиностроительного завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости.
Рабочие машиностроительного завода в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая
насчитали более шести взрывов во время обстрела территории предприятия.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР
в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня сообщили, что обстрелы со стороны украинских силовиков подверглась территория машиностроительного завода в городе Ясиноватая и пожарная часть. Огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра.
"Мы насчитали около десяти взрывов. Повреждено здание одного из цехов. Повреждена кровля, стена. Один из снарядов прошёл сквозь крышу и вышел через стену", - сказал РИА Новости один из рабочих предприятия.
В результате обстрела повреждено дорогостоящее оборудование, осколки боеприпасов повредили панель управления станками. "Осколки повредили панель управления очень важного, сложного и дорогого оборудования. Эта панель управляет очень точным станком. Можно сказать, что это один из центров управления цехом", - сказал сотрудник завода.
Один из снарядов, выпущенных украинскими силовиками по территории машиностроительного завода в городе Ясиноватая, не разорвался, сотрудники предприятия ждут саперов, передает корреспондент РИА Новости.
Один из снарядов пробил крышу цеха и вышел через стену, после чего ударился об асфальт и упал в нескольких метрах от здания. В настоящее время это место оцеплено.