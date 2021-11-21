https://ria.ru/20211121/donbass-1760038381.html

Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов

Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов - РИА Новости, 21.11.2021

Рабочие завода в Ясиноватой в ДНР насчитали более десяти взрывов

Рабочие машиностроительного завода в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая насчитали более шести взрывов во время... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T12:53

2021-11-21T12:53

2021-11-21T13:56

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Рабочие машиностроительного завода в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая насчитали более шести взрывов во время обстрела территории предприятия.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима и прекращения огня сообщили, что обстрелы со стороны украинских силовиков подверглась территория машиностроительного завода в городе Ясиноватая и пожарная часть. Огонь велся из артиллерии калибром 122 миллиметра."Мы насчитали около десяти взрывов. Повреждено здание одного из цехов. Повреждена кровля, стена. Один из снарядов прошёл сквозь крышу и вышел через стену", - сказал РИА Новости один из рабочих предприятия.В результате обстрела повреждено дорогостоящее оборудование, осколки боеприпасов повредили панель управления станками. "Осколки повредили панель управления очень важного, сложного и дорогого оборудования. Эта панель управляет очень точным станком. Можно сказать, что это один из центров управления цехом", - сказал сотрудник завода.Один из снарядов, выпущенных украинскими силовиками по территории машиностроительного завода в городе Ясиноватая, не разорвался, сотрудники предприятия ждут саперов, передает корреспондент РИА Новости.Один из снарядов пробил крышу цеха и вышел через стену, после чего ударился об асфальт и упал в нескольких метрах от здания. В настоящее время это место оцеплено.

https://ria.ru/20211121/donbass-1760024508.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/donbass-1759943237.html

донецкая народная республика

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, ситуация в днр и лнр