https://ria.ru/20211121/delta-shtamm-1760064674.html
Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 22.11.2021
Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-21T18:09
2021-11-21T18:09
2021-11-22T00:16
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ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации", считает группа ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты.По мнению ученых, значительная часть изменений в дельта-штамме произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки."Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и прививка не всегда могут предотвратить заражение даже после полной вакцинации", — отметил он.Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано в ответ на просьбу издания прокомментировать открытие команды Иноуэ заявил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".По словам профессора Иноуэ, аналогичное резкое сокращение числа новых заражений может произойти и в других странах, но пока нигде в мире не зафиксировано такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.Вместе с тем специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2."Другие штаммы проникали понемногу, однако дельта-штамм их сдерживал. А когда границу нечему защищать, образуется возможность для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы", — добавил ученый. По состоянию на 21 ноября в Японии выявили 1 726 830 зараженных с начала пандемии. При этом за последние сутки подтверждено 143 новых случая. В стране полностью привиты 75,7% населения.
https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html
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в мире, япония, ниигата (город), коронавирусы, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса
18:09 21.11.2021 (обновлено: 00:16 22.11.2021)
Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса
Ученые заявили, что дельта-штамм коронавируса в Японии мог самоуничтожиться из-за мутаций
ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости.
Циркулирующий в Японии
дельта-штамм коронавируса
мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации", считает группа ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты
.
"Вариант коронавируса "дельта" в Японии передавался с высокой скоростью и вытеснял другие варианты. Но по мере того, как в нем накапливались мутации, мы полагаем, что он стал бракованным и неспособным производить собственные копии. С учетом того факта, что число новых случаев не растет, мы полагаем, что в какой-то момент путем этих мутаций он направил себя прямо по пути к естественной самоликвидации", — объяснил руководитель команды исследователей, профессор Ицуро Иноуэ в интервью газете The Japan Times.
По мнению ученых, значительная часть изменений в дельта-штамме произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки.
"Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и прививка не всегда могут предотвратить заражение даже после полной вакцинации", — отметил он.
Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано в ответ на просьбу издания прокомментировать открытие команды Иноуэ заявил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".
"Исследования показали, что вирус с поврежденным белком nsp14 значительно теряет в своих возможностях воспроизводиться, поэтому это может быть одним из факторов, который стоит за резким падением числа новых случаев заражений", — сказал он, добавив, что "реагент, способный укротить этот белок, может стать потенциальным лекарством".
По словам профессора Иноуэ, аналогичное резкое сокращение числа новых заражений может произойти и в других странах, но пока нигде в мире не зафиксировано такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.
Вместе с тем специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2.
"Другие штаммы проникали понемногу, однако дельта-штамм их сдерживал. А когда границу нечему защищать, образуется возможность для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы", — добавил ученый.
По состоянию на 21 ноября в Японии выявили 1 726 830 зараженных с начала пандемии. При этом за последние сутки подтверждено 143 новых случая. В стране полностью привиты 75,7% населения.