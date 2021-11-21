https://ria.ru/20211121/delta-shtamm-1760064674.html

Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса - РИА Новости, 22.11.2021

Японские ученые заявили о самоликвидации дельта-штамма коронавируса

Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его... РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-21T18:09

2021-11-21T18:09

2021-11-22T00:16

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ТОКИО, 21 ноя — РИА Новости. Циркулирующий в Японии дельта-штамм коронавируса мог накопить слишком много мутаций в одном из своих неструктурных белков, что со временем могло лишить его возможности "исправляться" и таким образом привести к "самоликвидации", считает группа ученых из Национального института генетики и Университета Ниигаты.По мнению ученых, значительная часть изменений в дельта-штамме произошла на участке A394V неструктурного белка nsp14, который отвечает за способность SARS-CoV-2 "исправлять" имеющиеся ошибки и недостатки."Если бы вирус был "жив и здоров", то однозначно был бы рост числа новых случаев, так как ношение масок и прививка не всегда могут предотвратить заражение даже после полной вакцинации", — отметил он.Другой японский ученый, профессор факультета медицины Университета Симанэ Такэси Урано в ответ на просьбу издания прокомментировать открытие команды Иноуэ заявил, что белок nsp14 действительно имеет "чрезвычайную важную функцию по защите нуклеиновых кислот вируса от разрушения".По словам профессора Иноуэ, аналогичное резкое сокращение числа новых заражений может произойти и в других странах, но пока нигде в мире не зафиксировано такого количества мутаций на участке A394V белка nsp14, как было в Японии.Вместе с тем специалист предупредил, что "самоликвидация" дельта-варианта коронавируса в стране может привести к тому, что туда проникнут и другие виды SARS-CoV-2."Другие штаммы проникали понемногу, однако дельта-штамм их сдерживал. А когда границу нечему защищать, образуется возможность для новых штаммов укорениться, так как одна лишь вакцинация не является решением проблемы", — добавил ученый. По состоянию на 21 ноября в Японии выявили 1 726 830 зараженных с начала пандемии. При этом за последние сутки подтверждено 143 новых случая. В стране полностью привиты 75,7% населения.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759047253.html

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в мире, япония, ниигата (город), коронавирусы, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса