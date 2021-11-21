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Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев на белорусско-польской границе
Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев на белорусско-польской границе - РИА Новости, 21.11.2021
Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев на белорусско-польской границе
Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:31
2021-11-21T11:31
в мире
белоруссия
минск
польша
воз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 21 ноя - РИА Новости. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы, передает корреспондент РИА Новости.Помощник президента Белоруссии по Гродненской области - инспектор Юрий Караев рассказал им об организации работы служб и волонтеров-переводчиков. Делегация ознакомилась с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, представители ВОЗ пообщались с работающими в лагере врачами."Если (у мигранта) какой-то сложный случай, мы отвозим их в городскую больницу в Гродно", - рассказали медики. По их словам, за последние дни госпитализировано около 100 человек, в основном с пневмонией и обострением сахарного диабета.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
https://ria.ru/20211120/bezhentsy-1759986998.html
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в мире, белоруссия, минск, польша, воз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:31 21.11.2021
 
Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев на белорусско-польской границе

Делегация ВОЗ во главе с Джеральдом Рокеншаубом посетила лагерь беженцев в центре "Брузги"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из палатки с пунктом питания на белорусско-польской границе
Женщина выходит из палатки с пунктом питания на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 21 ноя - РИА Новости. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы, передает корреспондент РИА Новости.
Помощник президента Белоруссии по Гродненской области - инспектор Юрий Караев рассказал им об организации работы служб и волонтеров-переводчиков. Делегация ознакомилась с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, представители ВОЗ пообщались с работающими в лагере врачами.
Беженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 19:26
В Минске оценили стремление Меркель помочь разрешить кризис с беженцами
"Если (у мигранта) какой-то сложный случай, мы отвозим их в городскую больницу в Гродно", - рассказали медики. По их словам, за последние дни госпитализировано около 100 человек, в основном с пневмонией и обострением сахарного диабета.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.
Польские полицейские и военнослужащие на пункте пропуска Кузница-Брузги на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 19:18
Минобороны Белоруссии заявило, что Польша подогревает кризис с беженцами
 
В миреБелоруссияМинскПольшаВОЗСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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