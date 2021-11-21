Делегация ВОЗ посетила лагерь беженцев на белорусско-польской границе
Делегация ВОЗ во главе с Джеральдом Рокеншаубом посетила лагерь беженцев в центре "Брузги"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из палатки с пунктом питания на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
КПП "БРУЗГИ" (белорусско-польская граница), 21 ноя - РИА Новости. Делегация Всемирной организации здравоохранения во главе с директором по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральдом Рокеншаубом посетила логистический центр "Брузги", где размещены беженцы с белорусско-польской границы, передает корреспондент РИА Новости.
Помощник президента Белоруссии по Гродненской области - инспектор Юрий Караев рассказал им об организации работы служб и волонтеров-переводчиков. Делегация ознакомилась с условиями, в которых ночуют мигранты, а также с организацией их питания. Кроме того, представители ВОЗ пообщались с работающими в лагере врачами.
"Если (у мигранта) какой-то сложный случай, мы отвозим их в городскую больницу в Гродно", - рассказали медики. По их словам, за последние дни госпитализировано около 100 человек, в основном с пневмонией и обострением сахарного диабета.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию. Власти Белоруссии оперативно организовали оказание мигрантам медицинской помощи, предоставляют им продукты питания и одежду.