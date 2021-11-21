https://ria.ru/20211121/afganistan-1760059286.html

В Совбезе рассказали, как боевики из Афганистана могут проникнуть в Россию

В Совбезе рассказали, как боевики из Афганистана могут проникнуть в Россию - РИА Новости, 21.11.2021

В Совбезе рассказали, как боевики из Афганистана могут проникнуть в Россию

Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:12

2021-11-21T17:12

2021-11-21T17:12

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин."Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан"*", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".К сожалению, обстановка не дает повода для оптимизма, добавил он."Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции", - сказал Гребенкин.В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий, отметил он."Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы", - сказал Гребенкин.По его словам, этот вопрос был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211119/legitimnost-1759889572.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/taliby-1759982137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, афганистан, снг, александр гребенкин, россия