В Совбезе рассказали, как боевики из Афганистана могут проникнуть в Россию
Замсекретаря Совбеза Гребенкин: афганские боевики могут проникнуть в Россию из Казахстана
© AP Photo / Rahmat GulБоевики Талибана* в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.
"Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан"*", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
К сожалению, обстановка не дает повода для оптимизма, добавил он.
"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции", - сказал Гребенкин.
В том числе это касается лиц, приверженных радикальной идеологии и имеющих опыт боевых действий, отметил он.
"Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы", - сказал Гребенкин.
По его словам, этот вопрос был одним из ключевых на состоявшемся на днях ежегодном совещании секретарей советов безопасности государств-участников СНГ, в ходе которого отмечена необходимость реализации последовательных мер по поэтапному урегулированию внутриафганского кризиса.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность