https://ria.ru/20211120/zvezdnyevoyny-1759756701.html
В США откроется отель из "Звездных войн"
В США откроется отель из "Звездных войн" - РИА Новости, 20.11.2021
В США откроется отель из "Звездных войн"
Весной 2022 года в американском парке развлечений Disney World во Флориде откроется отель-корабль, оформленный в стилистике "Звездных войн", сообщает The Sun. РИА Новости, 20.11.2021
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Весной 2022 года в американском парке развлечений Disney World во Флориде откроется отель-корабль, оформленный в стилистике "Звездных войн", сообщает The Sun.Все окна представляют собой видеоэкраны, где показывают кометы, планеты и ракеты. В отеле также постоянно слышен негромкий гул, напоминающий звук двигателей звездолета.Одновременно находиться "на борту" смогут до 500 человек. Однако есть одно условие: чтобы погружение в атмосферу было полным, нужно прийти в костюме персонажа из культовой саги Джорджа Лукаса или купить наряд на корабле и переодеться. Кроме того, как уточняет издание, во время "полета" гости будут вовлечены в сюжетную линию, где смогут сами выбрать, как именно взаимодействовать с актерами и другими туристами на борту.Блюда в ресторане отеля тоже необычные: тематический коктейль со льдом, пурпурный хлеб с синим маслом, космовафли.На первые несколько месяцев все каюты уже распроданы. Уточняется, что стоимость двухдневного "путешествия" начинается от 4809 долларов за номер на двоих и от 6000 долларов — за семейный на четверых.
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отдых, сша, новости - туризм, туристы, звездные войны, disney world, туризм, парк развлечений, джордж лукас
В США откроется отель из "Звездных войн"
В 2022 году в парке Disney World появится отель, оформленный в стилистике "Звездных войн"
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости.
Весной 2022 года в американском парке развлечений Disney World во Флориде откроется отель-корабль, оформленный в стилистике "Звездных войн", сообщает
The Sun.
Все окна представляют собой видеоэкраны, где показывают кометы, планеты и ракеты. В отеле также постоянно слышен негромкий гул, напоминающий звук двигателей звездолета.
Одновременно находиться "на борту" смогут до 500 человек. Однако есть одно условие: чтобы погружение в атмосферу было полным, нужно прийти в костюме персонажа из культовой саги Джорджа Лукаса или купить наряд на корабле и переодеться. Кроме того, как уточняет издание, во время "полета" гости будут вовлечены в сюжетную линию, где смогут сами выбрать, как именно взаимодействовать с актерами и другими туристами на борту.
Блюда в ресторане отеля тоже необычные: тематический коктейль со льдом, пурпурный хлеб с синим маслом, космовафли.
На первые несколько месяцев все каюты уже распроданы. Уточняется, что стоимость двухдневного "путешествия" начинается от 4809 долларов за номер на двоих и от 6000 долларов — за семейный на четверых.