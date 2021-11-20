https://ria.ru/20211120/vystavka-1759857852.html

Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне

Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне - РИА Новости, 20.11.2021

Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне

Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля будут выставлены в лондонском музее Виктории и Альберта на выставке, посвященной английскому филиалу... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T07:14

2021-11-20T07:14

2021-11-20T07:14

культура

елена гагарина

московский кремль (музей-заповедник)

музей виктории и альберта

карл фаберже

выставки

новости культуры

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ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости. Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля будут выставлены в лондонском музее Виктории и Альберта на выставке, посвященной английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, сообщила журналистам генеральный директор историко-культурного музея -заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.Открывающаяся 20 ноября в музее Виктории и Альберта выставка "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции", - первая в Лондоне крупная экспозиция, посвященная всемирной славе легендарного русского ювелира Карла Фаберже и важности его малоизвестного лондонского филиала. В общей сложности на выставке собраны 200 предметов из музеев и частных коллекций разных стран, выставка продлится до 8 мая.Кроме этого, на выставку представлены предметы, которые являются личными вещами императорской семьи, в частности молитвенник Александры Федоровны, портсигар Николая II с портретом Цесаревича.Гагарина отметила, что идея показать произведения, которые относились к английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, появилась у кураторов выставки около трех лет назад, кроме того, была идея представить неизвестные публике произведения, в частности именно императорские пасхальные яйца и сюрпризы к ним, которые никогда на выставках не представлялись и никогда ни публика, ни специалисты их не видели.Директор музея рассказала, что перевозка таких дорогих музейных экспонатов, как яйца Фаберже, достаточно сложная процедура.Предметы все застрахованы, каждую из этих вещей перевозят два сотрудника, для них делаются специальные кейсы и их с охраной перевозят ручной кладью. Они постоянно находятся в руках куратора и реставратора, которые их сопровождают, - начиная с того момента, когда они садятся в транспортное средство, и до момента, когда их передают в музей."Охраняют их хорошо… Если бы мы переживали, мы бы не дали", - сказала Гагарина, отвечая на вопрос, не переживает ли музей за сохранность своих экспонатов.Она также отметила, что предстоящая выставка уже привлекла большое внимание публики, на ближайший месяц билеты уже раскуплены."Надо сказать, что ювелирные выставки всегда привлекают большое количество посетителей, а выставки Фаберже в особенности, потому что каждая подобная выставка раскрывает определенные новые грани творчества Карла Фаберже и тех художников, тех мастеров, которые работали в его мастерских. Такого рода выставки — это всегда событие, - заключила она.

https://ria.ru/20210921/morozovy-1751220478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), музей виктории и альберта, карл фаберже, выставки, новости культуры