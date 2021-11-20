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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211120/vystavka-1759857852.html
Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне
Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне - РИА Новости, 20.11.2021
Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне
Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля будут выставлены в лондонском музее Виктории и Альберта на выставке, посвященной английскому филиалу... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T07:14
2021-11-20T07:14
культура
елена гагарина
московский кремль (музей-заповедник)
музей виктории и альберта
карл фаберже
выставки
новости культуры
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ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости. Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля будут выставлены в лондонском музее Виктории и Альберта на выставке, посвященной английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, сообщила журналистам генеральный директор историко-культурного музея -заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.Открывающаяся 20 ноября в музее Виктории и Альберта выставка "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции", - первая в Лондоне крупная экспозиция, посвященная всемирной славе легендарного русского ювелира Карла Фаберже и важности его малоизвестного лондонского филиала. В общей сложности на выставке собраны 200 предметов из музеев и частных коллекций разных стран, выставка продлится до 8 мая.Кроме этого, на выставку представлены предметы, которые являются личными вещами императорской семьи, в частности молитвенник Александры Федоровны, портсигар Николая II с портретом Цесаревича.Гагарина отметила, что идея показать произведения, которые относились к английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, появилась у кураторов выставки около трех лет назад, кроме того, была идея представить неизвестные публике произведения, в частности именно императорские пасхальные яйца и сюрпризы к ним, которые никогда на выставках не представлялись и никогда ни публика, ни специалисты их не видели.Директор музея рассказала, что перевозка таких дорогих музейных экспонатов, как яйца Фаберже, достаточно сложная процедура.Предметы все застрахованы, каждую из этих вещей перевозят два сотрудника, для них делаются специальные кейсы и их с охраной перевозят ручной кладью. Они постоянно находятся в руках куратора и реставратора, которые их сопровождают, - начиная с того момента, когда они садятся в транспортное средство, и до момента, когда их передают в музей."Охраняют их хорошо… Если бы мы переживали, мы бы не дали", - сказала Гагарина, отвечая на вопрос, не переживает ли музей за сохранность своих экспонатов.Она также отметила, что предстоящая выставка уже привлекла большое внимание публики, на ближайший месяц билеты уже раскуплены."Надо сказать, что ювелирные выставки всегда привлекают большое количество посетителей, а выставки Фаберже в особенности, потому что каждая подобная выставка раскрывает определенные новые грани творчества Карла Фаберже и тех художников, тех мастеров, которые работали в его мастерских. Такого рода выставки — это всегда событие, - заключила она.
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елена гагарина, московский кремль (музей-заповедник), музей виктории и альберта, карл фаберже, выставки, новости культуры
07:14 20.11.2021
 
Три яйца Фаберже из Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне

Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля покажут на выставке в Лондоне

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Фаберже и мастера камнерезного дела" открылась в Музеях Московского Кремля
Выставка Фаберже и мастера камнерезного дела открылась в Музеях Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ЛОНДОН, 20 ноя – РИА Новости. Три яйца Фаберже из коллекции Музеев Московского Кремля будут выставлены в лондонском музее Виктории и Альберта на выставке, посвященной английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, сообщила журналистам генеральный директор историко-культурного музея -заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина.
Открывающаяся 20 ноября в музее Виктории и Альберта выставка "Фаберже в Лондоне: от романтики к революции", - первая в Лондоне крупная экспозиция, посвященная всемирной славе легендарного русского ювелира Карла Фаберже и важности его малоизвестного лондонского филиала. В общей сложности на выставке собраны 200 предметов из музеев и частных коллекций разных стран, выставка продлится до 8 мая.
"Мы больше трех пасхальных яиц на выставки не даем… Из нашей коллекции были выбраны три яйца: "Московский кремль", "Трехсотлетие Романовых" и яйцо с сюрпризом Александровского дворца", - рассказала Гагарина.
Кроме этого, на выставку представлены предметы, которые являются личными вещами императорской семьи, в частности молитвенник Александры Федоровны, портсигар Николая II с портретом Цесаревича.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Выставка Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Выставка "Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали" в Москве
Гагарина отметила, что идея показать произведения, которые относились к английскому филиалу фирмы Карла Фаберже, появилась у кураторов выставки около трех лет назад, кроме того, была идея представить неизвестные публике произведения, в частности именно императорские пасхальные яйца и сюрпризы к ним, которые никогда на выставках не представлялись и никогда ни публика, ни специалисты их не видели.
"У нас есть яйца, которые не вывозятся из страны исходя из их состояния сохранности, они достаточно хрупкие, поэтому остается небольшое количество предметов из тех десяти, которые находятся в нашем музее. Если мы говорим о редких предметах, которые никогда раньше не выставлялись, то это не наши пасхальные подарки, это пасхальные подарки из других музеев и частных коллекций", - пояснила Гагарина.
Директор музея рассказала, что перевозка таких дорогих музейных экспонатов, как яйца Фаберже, достаточно сложная процедура.
Предметы все застрахованы, каждую из этих вещей перевозят два сотрудника, для них делаются специальные кейсы и их с охраной перевозят ручной кладью. Они постоянно находятся в руках куратора и реставратора, которые их сопровождают, - начиная с того момента, когда они садятся в транспортное средство, и до момента, когда их передают в музей.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на выставке "Русская резная кость XVIII – XIX веков" в Оружейной палате Московского Кремля.
Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на выставке Русская резная кость XVIII – XIX веков в Оружейной палате Московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор музеев Московского Кремля Елена Гагарина выступает на выставке "Русская резная кость XVIII – XIX веков" в Оружейной палате Московского Кремля.
"Охраняют их хорошо… Если бы мы переживали, мы бы не дали", - сказала Гагарина, отвечая на вопрос, не переживает ли музей за сохранность своих экспонатов.
Она также отметила, что предстоящая выставка уже привлекла большое внимание публики, на ближайший месяц билеты уже раскуплены.
"Надо сказать, что ювелирные выставки всегда привлекают большое количество посетителей, а выставки Фаберже в особенности, потому что каждая подобная выставка раскрывает определенные новые грани творчества Карла Фаберже и тех художников, тех мастеров, которые работали в его мастерских. Такого рода выставки — это всегда событие, - заключила она.
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КультураЕлена ГагаринаМосковский Кремль (музей-заповедник)Музей Виктории и АльбертаКарл ФабержеВыставкиНовости культуры
 
 
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